Συνεχίζεται ο καύσωνας και σήμερα αλλά και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από αύριο ωστόσο, ο καιρός στα βόρεια της χώρας θα αρχίσει να χαλάει με έντονες βροχές και καταιγίδες.

Θα συνεχιστούν και σήμερα οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, ο καύσωνας δεν θα διαρκέσει για πολύ, καθώς από τα βόρεια θα ξεκινήσουν από αύριο βροχές και καταιγίδες, οι οποίες την Πέμπτη θα επεκταθούν και νοτιότερα.

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Χαρά Μάλεση, σήμερα οι περιοχές όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40-42 βαθμούς Κελσίου είναι η Θεσσαλία, η Αιτωλοακαρνανία, η Φθιώτιδα, η Βοιωτία, η Λακωνία, η Αργολίδα, η Μεσσηνία και η Ηλεία.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 38-39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά ίσως ακόμη και τους 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 38 βαθμούς.

Αύριο, όπως είπε η Χαρά Μάλεση, ο καιρός θα δροσίσει κυρίως σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη, όπου από τα 40άρια ο υδράργυρος θα υποχωρήσει στους 35 βαθμούς, ενώ την ίδια στιγμή ο καύσωνας θα κορυφωθεί νοτιότερα. Κλείνοντας, τόνισε ότι από την Πέμπτη «θα είναι ένας εντελώς άλλος καιρός».

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«Ακραίος κίνδυνος για πυρκαγιά»

Την ίδια στιγμή, ο μετεωρολόγος του Action24, Δημήτρης Παπαϊωάννου, εκτίμησε ότι αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, στη Βόρεια Ελλάδα θα αναπτυχθεί αστάθεια.

Λόγω των καταιγίδων που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στη Βόρεια Ελλάδα, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου τόνισε πως «χρειάζεται προσοχή και σήμερα το βράδυ, αλλά και αύριο, τόσο το πρωί όσο και το βράδυ. Θα εκδηλωθούν μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις σε Μακεδονία και Θράκη».

Σήμερα η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο. Καταιγίδες αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία, την Αιτωλοακαρνανία και το εσωτερικό της Πελοποννήσου, ενώ πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και στη Μακεδονία, καθώς και στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς, όμως η αυξημένη υγρασία θα κάνει την αίσθηση της ζέστης πιο έντονη. «Θα έχουμε κουφόβραση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος. Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλονίκης ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικά μπουρίνια.

Αύριο ο καύσωνας θα κορυφωθεί στη νότια χώρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπως η Φθιώτιδα, η Θεσσαλία και η ανατολική Πελοπόννησος, κυρίως σε Αργολίδα και Λακωνία. «Αύριο θα είναι η χειρότερη ημέρα για την εκδήλωση πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας», προειδοποίησε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk42gk4du5s1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καιρικό παράδοξο

Σε συνθήκες ακραίου καύσωνα θα παραμείνει η χώρα τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, αμέσως μετά αναμένεται εντυπωσιακή αλλαγή του καιρού, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και εκδήλωση καταιγίδων σε αρκετές περιοχές.

Έως και 42 βαθμοί την Τετάρτη

Σύμφωνα με την φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο Γιάννης Καλλιάνος, η κορύφωση του κύματος ζέστης αναμένεται την Τετάρτη 22 Ιουλίου, όταν η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40-41 βαθμούς στην Αθήνα, τους 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, ενώ στη Λάρισα και το Άργος ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνοδεύονται από έντονη ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με τις συνθήκες να είναι ιδιαίτερα δύσκολες, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Από τον καύσωνα στις καταιγίδες

Το σκηνικό του καιρού, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει αισθητά μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά, φτάνοντας τους 32 βαθμούς στην Αθήνα, τους 26 στη Θεσσαλονίκη, τους 28 στη Λάρισα και τους 32 στο Άργος.

Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν αποκλείονται και έντονα φαινόμενα με ηλεκτρική δραστηριότητα.

{https://www.facebook.com/20531316728/posts/10154009990506729/}

Ακόμα και 15 βαθμούς κάτω

Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο windy, αύριο θα υπάρξει κορύφωση του καύσωνα στην νοτιότερη Ελλάδα ενώ ταυτόχρονα, θα υπάρξει πτώση της θερμοκρασίας στη βόρεια. Έτσι, το μεσημέρι της Τετάρτης, στις Σέρρες ο υδράργυρος θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου ενώ, την ίδια στιγμή η Χαλκίδα θα «βράζει» στους 42 βαθμούς.

Την Πέμπτη θα υπάρξει και στη νότια Ελλάδα αποκλιμάκωση με τον υδράργυρο να πέφτει 9-10 βαθμούς.

https://www.facebook.com/20531316728/posts/10154009990506729/