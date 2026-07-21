Η Τετάρτη η δυσκολότερη μέρα του καυσωνικού κύματος με 43άρια - Αποπνικτική η ατμόσφαιρα σε όλη την χώρα.

Η πιο δύσκολη ημέρα του κύματος καύσωνα που «σαρώνει» τη χώρα μας όπως όλα δείχνουν θα είναι η αυριανή, με την την Τετάρτη (22/7) ο υδράργυρος να παίρνει «φωτιά» και τις θερμοκρασίες να αγγίζουν ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Η χώρα μπαίνει σε συνθήκες ακραίας ζέστης, ενώ οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο ανησυχητικό εξαιτίας των πολύ ξηρών και θερμών ανέμων, οι οποίοι σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία δημιουργούν ένα επικίνδυνο «κοκτέιλ» για την εξάπλωση φωτιάς.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου προειδοποιεί για κορύφωση του καυσωνικού κύματος την Τετάρτη με πολλές περιοχές να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς ενώ τα 43άρια θα γίνουν πραγματικότητα Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Αττική και γενικότερα στις ηπειρωτικές περιοχές που ευνοούν την έντονη θέρμανση. Σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 40-42 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά οι μέγιστες τιμές αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «Αύριο θα φτάσουμε τα 43άρια σε ανατολική Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Ενώ και στην Αττική το θερμόμετρο θα ανέβει στους 40 βαθμούς» Ιδιαίτερα δύσκολες θα είναι οι συνθήκες στις μεγάλες πόλεις, όπου η αστική θερμική νησίδα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Η άσφαλτος, τα κτίρια και οι τσιμεντένιες επιφάνειες αποθηκεύουν μεγάλη ποσότητα θερμότητας, ανεβάζοντας σημαντικά τη θερμοκρασία κοντά στο έδαφος.

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Η προέλαση του καύσωνα κορυφώνεται

Για τις δύσκολες συνθήκες καύσωνα μίλησε και ο μετεωρολόγος του MEGA Γιάννης Καλλιάνος τονίζοντας ότι το κύμα θα κορυφωθεί την Τετάρτη με κατά τόπους 43άρια και το φαινόμενο να βαίνει προς αποκλιμάκωση από την Πέμπτη όπου προβλέπεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου «Στην Αττική την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ αναμένεται να κορυφωθεί το κύμα ζέστης με τον υδράργυρο στους 27 νωρίς το πρωί, στους 40 με 41 τοπικά αργά το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως στις πιο ορεινές, ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.Από το βράδυ της Πέμπτης αλλά και την Παρασκευή, αναμένονται πολλές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.»

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Συναγερμός για τον κίνδυνο φωτιάς

Το μεγάλο μέτωπο της ανησυχίας, εκτός από την ακραία ζέστη, είναι ο αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών. Οι υψηλές θερμοκρασίες στεγνώνουν τη βλάστηση, ενώ οι ξηροί άνεμοι μπορούν να μετατρέψουν μια μικρή εστία φωτιάς σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η Πυροσβεστική και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε ετοιμότητα, ενώ συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη. Ενδεικτικό το κατάστασης το γεγονός ότι για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος φωτιάς σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Αττικής

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας)

• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας)

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)

• Περιφέρεια Θεσσαλίας

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Θεσσαλονίκης)

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2079514538366386425}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk4aldl3jdyp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο φωτιάς - «Κόκκινος συναγερμός» σε Αττική και 14 περιοχές

Παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, συνεδρίασαν σήμερα, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και στη συνέχεια το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από σύγκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τίθενται αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code): - η Περιφέρεια Αττικής, - οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

⁃ οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

⁃ οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

⁃ η Περιφέρεια Θεσσαλίας,

⁃ οι Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και

⁃ η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, τα μέσα και τον επιχειρησιακό εξοπλισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους. Παράλληλα, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων.

Το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος τίθεται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής, ενώ αυξημένοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται για την πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και λοιπές ευπαθείς περιοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Στο ΕΣΚΕΔΙΚ θα βρίσκονται με φυσική παρουσία εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων φορέων (ΓΕΕΘΑ, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΚΑΒ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΕΛ.ΚΕ.Δ., Σύλλογος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς), προκειμένου να διασφαλιστεί ο άμεσος συντονισμός και η ταχεία λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, ενισχύεται η ανάπτυξη των ειδικών επιχειρησιακών μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) και οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ περιπολίες θα πραγματοποιούν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα πραγματοποιούνται έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις με στόχο την άμεση ανίχνευση αλλά και επέμβασης όπου απαιτηθεί. Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται οι ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος με Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜΗΕΑ), καθώς και τα κινητά κέντρα drone ενισχύοντας τη συνεχή εναέρια επιτήρηση των περιοχών ακραίου και υψηλού κινδύνου.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και θα επανδρώσουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ωρες, ενώ εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ θα βρίσκεται στο ΕΘΚΕΠΙΧ. Σε ετοιμότητα και διασπορά σε όλες τις περιοχές θα είναι τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα εφόσον χρειαστεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), η Δασική Υπηρεσία, οι ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για μια ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα. «Οι συνθήκες θα είναι ακραίες επισημαίνοντας ότι οι καταβάτες ισχυροί άνεμοι στα ανατολικά, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, μπορούν να δυσκολέψουν σημαντικά την αντιμετώπιση ενός πιθανού πύρινου μετώπο» τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνάς. Καταλήγοντας σημείωσε ότι «Καλώ τον κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες των Αρχών και να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αύριο, γιατί η φωτιά αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες, που θα είναι πολύ δύσκολο κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά . Άρα, λοιπόν, όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε, οι πολίτες, η Πολιτεία και η Πολιτική Προστασία, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συμβάντα. Και όλοι μαζί θα πρέπει να προσπαθήσουμε για την προστασία της ζωής, που είναι το πολυτιμότερο αγαθό, της περιουσίας του καθενός, αλλά και του δασικού μας πλούτου, που είναι περιουσία όλων μας.»