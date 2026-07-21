«Οι δύο πιλότοι τέθηκαν εκτός υπηρεσίας ενώ ακόμη βρίσκονταν στο ξενοδοχείο και αντικαταστάθηκαν από άλλους πιλότους», ανέφερε χαρακτηριστικά η ελβετική εταιρεία.

Δύο πιλότοι της ελβετικής αεροπορικής εταιρείας Swiss απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους λίγο πριν από προγραμματισμένη πτήση με αναχώρηση από τη Γενεύη, όταν διαπιστώθηκε ότι είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Το περιστατικό συνέβη τον Μάιο και αποκαλύφθηκε από το μέσο aeroTELEGRAPH, σύμφωνα με το οποίο οι δύο χειριστές επρόκειτο να πιλοτάρουν αεροσκάφος Airbus A220. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι είχαν καταναλώσει πολύ περισσότερο αλκοόλ από το επιτρεπόμενο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν πως ήταν ξεκάθαρα υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Swiss επιβεβαίωσε ότι οι δύο πιλότοι δεν πραγματοποίησαν την πτήση, καθώς αντικαταστάθηκαν άμεσα πριν αναλάβουν υπηρεσία.

«Οι δύο πιλότοι τέθηκαν εκτός υπηρεσίας ενώ ακόμη βρίσκονταν στο ξενοδοχείο και αντικαταστάθηκαν από άλλους πιλότους», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι δύο χειριστές δεν έχουν επιστρέψει στα πτητικά τους καθήκοντα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική έρευνα για τη διερεύνηση του περιστατικού. Η εταιρεία δεν έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με τη συγκεκριμένη πτήση.

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Σε ανακοίνωσή της, η Swiss υπογράμμισε ότι εφαρμόζει αυστηρή πολιτική μηδενικής ανοχής σε περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από τα πληρώματά της.

«Τα μέλη των πληρωμάτων μας υπόκεινται σε σαφείς και αυστηρούς κανόνες σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ. Δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν υπηρεσία ούτε να την εκτελούν υπό την επήρεια αλκοόλ. Έχουμε πολύ υψηλές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πτήσεων και τα πληρώματά μας, και δεν ανεχόμαστε την παραμικρή κατάχρηση αλκοόλ», τονίζει η εταιρεία.