Εισαγγελική προσφυγή κατά της μεταβολής της κατηγορίας και της αναγνώρισης δεύτερου ελαφρυντικού στον γιατρό που καταδικάστηκε για τη διπλή μαστεκτομή.

Εισαγγελέας Εφετών άσκησε αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της απόφασης με την οποία γιατρός καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με αναστολή, επειδή έκανε προληπτική διπλή μαστεκτομή σε ασθενή του χωρίς γονιδιακό έλεγχο.

Η προσφυγή του εισαγγελέα στρέφεται κατά της μεταβολής της κατηγορίας από κακούργημα σε πλημμέλημα, αλλά και της αναγνώρισης δεύτερου ελαφρυντικού στον γιατρό, σύμφωνα με δικαστικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Για αυτούς τους λόγους ζητείται να επαναληφθεί η δίκη στο Εφετείο, αίτημα που θα εξετάσει ο Άρειος Πάγος.

Η καταδίκη του γιατρού για τη διπλή μαστεκτομή και τα ελαφρυντικά

Τον προηγούμενο μήνα το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε τον χειρουργό ένοχο για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό πλημμελήματος, κατά μετατροπή της κατηγορίας από κακουργηματική βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Το δικαστήριο αναγνώρισε δύο ελαφρυντικά στον γιατρό, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια (το πρώτο είχε δοθεί με την πρωτόδικη απόφαση, ενώ το δεύτερο στο Εφετείο). Έτσι, η ποινή του γιατρού μειώθηκε από κάθειρξη 5 ετών, πρωτόδικα, σε φυλάκιση 3 ετών, με 3ετή αναστολή.

Προληπτική διπλή μαστεκτομή: Το ιστορικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2018, εκτυλίχθηκε σε πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας και πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης μετά την καταγγελία της 60χρονης, σήμερα, γυναίκας, η οποία υποβαλλόταν τακτικά σε προληπτικούς ελέγχους, λόγω οικογενειακού ιστορικού καρκίνου του μαστού.

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Το φθινόπωρο του 2018 εντοπίστηκαν ασβεστώσεις στο στήθος της και ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να της συνέστησε να κάνει γονιδιακό έλεγχο για κληρονομική προδιάθεση καρκίνου. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, οπότε προέβη άμεσα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον γιατρό, με τον οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις, δεν ζήτησε να δει τα αποτελέσματα και μέσα σε λίγες ημέρες υποβλήθηκε στη χειρουργική επέμβαση, κατέθεσε η 60χρονη στο Εφετείο.

Στη συνέχεια αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές και πολύμηνη ταλαιπωρία, ενώ χρειάστηκε να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές παρεμβάσεις. Εξαιτίας αυτού, επικοινώνησε με το Ερευνητικό Κέντρο, αρμόδιο για τον γονιδιακό έλεγχο, απ’ όπου την ενημέρωσαν ότι το τεστ δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, παρότι εκείνη κατέβαλε τα χρήματα στον γιατρό, όπως ανέφερε στην κατάθεσή της.

Τελικά έκανε την εξέταση και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, κάτι που, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, εάν γνώριζε εκ των προτέρων δεν θα προέβαινε σε αυτή τη «μη αναστρέψιμη επέμβαση, που συνιστά ακρωτηριαστική πράξη».

«Ορθή» η απόφαση, λέει ο γιατρός

Στην απολογία του, ο χειρουργός αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση για την προληπτική μαστεκτομή ήταν «ορθή» από ιατρικής άποψης κι ελήφθη από κοινού με την 60χρονη.

Το οικογενειακό ιστορικό, η ηλικία της και οι ασβεστώσεις ήταν οι παράγοντες που έπεισαν την γυναίκα να προχωρήσει στην επέμβαση, σύμφωνα με τον ίδιο. «Έπαιξε ρόλο και το αισθητικό κομμάτι», πρόσθεσε και αρνήθηκε τα όσα κατήγγειλε η γυναίκα αναφορικά με τον γονιδιακό έλεγχο στο Ερευνητικό Κέντρο. «Οι περισσότεροι συνάδελφοι θα ενεργούσαν με τον ίδιο τρόπο», υποστήριξε.

Σημειώνεται ότι η 60χρονη προσέφυγε στα αστικά δικαστήρια για την υπόθεση και δικαιώθηκε, καθώς της επιδικάστηκε αποζημίωση.