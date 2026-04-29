Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά αλλά και πιο σύνθετα ζητήματα της προληπτικής ιατρικής, καθώς συνδυάζει ιατρικά δεδομένα, στατιστικές εκτιμήσεις και προσωπικές επιλογές.

Η νέα επικαιροποιημένη οδηγία του American College of Physicians, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Internal Medicine, επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται ο έλεγχος, δίνοντας έμφαση στην εξατομίκευση και όχι στην καθολική εφαρμογή ενιαίων κανόνων.

Η οδηγία αφορά γυναίκες μέσου κινδύνου, δηλαδή γυναίκες χωρίς προσωπικό ιστορικό καρκίνου του μαστού, χωρίς γνωστές γονιδιακές μεταλλάξεις που αυξάνουν τον κίνδυνο, χωρίς κληρονομικά σύνδρομα υψηλής επικινδυνότητας και χωρίς ιστορικό ακτινοθεραπείας στο θώρακα σε νεαρή ηλικία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το βασικό μήνυμα είναι ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μία ενιαία σύσταση για όλες τις γυναίκες, αλλά πρέπει να προσαρμόζεται στην ηλικία, στο ιατρικό ιστορικό, αλλά και στις προσωπικές προτιμήσεις και αξίες κάθε γυναίκας.

Για τις ηλικίες 40 έως 49 ετών, η οδηγία δεν υποστηρίζει την αυτόματη έναρξη μαστογραφικού ελέγχου σε καθολική βάση. Αντίθετα, προτείνει μια προσέγγιση κοινής λήψης αποφάσεων μεταξύ γιατρού και ασθενούς. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, τα οφέλη του προσυμπτωματικού ελέγχου υπάρχουν, αλλά χαρακτηρίζονται ως περιορισμένα και λιγότερο σαφή σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Την ίδια στιγμή, οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις είναι πιο έντονες, καθώς περιλαμβάνουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε άγχος, επαναληπτικές εξετάσεις και βιοψίες, αλλά και το φαινόμενο της υπερδιάγνωσης, δηλαδή της ανίχνευσης όγκων που πιθανώς δεν θα εξελίσσονταν ποτέ σε κλινικά σημαντική νόσο. Για τον λόγο αυτό, η τελική απόφαση για τη διενέργεια μαστογραφίας σε αυτή την ηλικία πρέπει να λαμβάνεται μετά από ενημερωμένη συζήτηση. Εφόσον η γυναίκα επιλέξει τον έλεγχο, προτείνεται μαστογραφία ανά διετία.

Αντίθετα, για τις γυναίκες ηλικίας 50 έως 74 ετών, η σύσταση είναι πιο σαφής και σταθερή. Σε αυτή την κατηγορία, προτείνεται μαστογραφικός έλεγχος κάθε δύο χρόνια, καθώς τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τα οφέλη υπερτερούν των πιθανών βλαβών. Ο τακτικός προσυμπτωματικός έλεγχος έχει συνδεθεί με μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού, αλλά και με διάγνωση της νόσου σε πιο πρώιμα στάδια, όπου η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι πιο αποτελεσματική.

Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι αρνητικές συνέπειες δεν εξαφανίζονται πλήρως: ψευδώς θετικά αποτελέσματα, πρόσθετες διαγνωστικές εξετάσεις, βιοψίες, ψυχολογική επιβάρυνση και περιπτώσεις υπερδιάγνωσης εξακολουθούν να υπάρχουν. Για τον λόγο αυτό, απορρίπτεται η καθολική σύσταση για ετήσιο έλεγχο, καθώς δεν προσφέρει σημαντικό επιπλέον όφελος σε σχέση με τον διετή, ενώ αυξάνει τις πιθανές παρενέργειες του προσυμπτωματικού ελέγχου.

Για τις γυναίκες ηλικίας 75 ετών και άνω, καθώς και για όσες έχουν περιορισμένο προσδόκιμο ζωής λόγω σοβαρών συνοδών νοσημάτων, η οδηγία μετατοπίζει το κέντρο βάρους προς την επανεκτίμηση της ανάγκης συνέχισης του ελέγχου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα πιθανά οφέλη του προσυμπτωματικού ελέγχου μειώνονται σημαντικά, ενώ οι πιθανές βλάβες, όπως η υπερδιάγνωση και οι περιττές ιατρικές παρεμβάσεις, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Σύμφωνα με την οδηγία, γυναίκες με προσδόκιμο ζωής κάτω των πέντε ετών είναι εξαιρετικά απίθανο να ωφεληθούν από τον έλεγχο. Ωστόσο, δεν προτείνεται μια απόλυτη διακοπή, αλλά μια εξατομικευμένη απόφαση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε συνέχιση του ελέγχου ανά διετία, εφόσον η γυναίκα είναι πλήρως ενημερωμένη και το επιθυμεί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις γυναίκες με πυκνούς μαστούς, κατηγορίας C ή D σύμφωνα με την ταξινόμηση BI-RADS. Για την ομάδα αυτή, εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης της ψηφιακής τομοσύνθεσης μαστού, μιας πιο σύγχρονης μορφής απεικόνισης που μπορεί να εντοπίσει περισσότερους καρκίνους, κυρίως κατά τον πρώτο έλεγχο, χωρίς όμως σαφή αύξηση των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων σε σχέση με την κλασική μαστογραφία. Παρά τα πλεονεκτήματα, η οδηγία επισημαίνει ότι πρέπει να συνεκτιμώνται παράγοντες όπως η επιπλέον έκθεση σε ακτινοβολία, το κόστος και η διαθεσιμότητα της μεθόδου, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξατομικευμένη προσέγγιση.

Αντίθετα, η οδηγία δεν συνιστά τη χρήση συμπληρωματικής μαγνητικής μαστογραφίας ή υπερηχογραφήματος σε ασυμπτωματικές γυναίκες μέσου κινδύνου, ακόμη και όταν υπάρχουν πυκνοί μαστοί. Παρότι οι εξετάσεις αυτές μπορεί να αυξάνουν τον αριθμό των ανιχνευόμενων ευρημάτων, συνοδεύονται από σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, περισσότερες βιοψίες και αυξημένη ψυχολογική επιβάρυνση. Επιπλέον, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι συμβάλλουν στη μείωση της θνησιμότητας, γεγονός που περιορίζει τη χρησιμότητά τους ως εργαλείων ρουτίνας.

Συνολικά, η νέα οδηγία μετατοπίζει το βάρος από τις γενικευμένες συστάσεις προς μια πιο προσεκτική, εξατομικευμένη και ενημερωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια αυτόματη ιατρική πράξη, αλλά ως αποτέλεσμα διαλόγου μεταξύ γιατρού και ασθενούς, όπου συνεκτιμώνται τα επιστημονικά δεδομένα, οι πιθανοί κίνδυνοι και οι προσωπικές προτεραιότητες κάθε γυναίκας.