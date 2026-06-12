Η ανακοίνωση της παρουσιάστριας για την ημέρα επιστροφής της.

Η επιστροφή της Τίνας Μεσσαροπούλου στο πάνελ του Happy Day είναι πλέον γεγονός, καθώς από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου η δημοσιογράφος επανεντάσσεται στο πάνελ της εκπομπής, ύστερα από ένα δύσκολο διάστημα που βίωσε η οικογένειά της λόγω της περιπέτειας υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη.

Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα της εκπομπής, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της για τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη. Όπως ανέφερε, δύο μήνες μετά το σοβαρό περιστατικό, τα νέα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, γεγονός που επέτρεψε στην Τίνα Μεσσαροπούλου να επιστρέψει στα επαγγελματικά της καθήκοντα.

Παράλληλα, η παρουσιάστρια θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια την Όλγα Λαφαζάνη, η οποία βρέθηκε στο πλευρό της εκπομπής όλο αυτό το διάστημα, καλύπτοντας τη θέση της Τίνας με επαγγελματισμό και διακριτικότητα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στη μακροχρόνια προσωπική και επαγγελματική τους σχέση, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν η συμβολή της στην ομάδα τους κατά τους τελευταίους δύο μήνες.

Με λόγια γεμάτα εκτίμηση, υπογράμμισε πως η παρουσία της Όλγας υπήρξε πολύτιμη για όλους τους συντελεστές της εκπομπής, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την επιστροφή της αγαπημένης συνεργάτιδάς της στο πλατό του Happy Day.

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