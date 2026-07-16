Από Σεπτέμβριο ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό ..επιστρέφει.

Σε φάση αναστοχασμού βρίσκεται ο Γ. Μυλωνάκης μετά την περιπέτεια της υγείας του από την οποία βγήκε αλώβητος. Χωρίς να έχει αλλάξει σε τίποτε από τα πιστεύω του ο πιο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού πιστεύει βαθιά ότι στο τέλος βγήκε κερδισμένος. Εισέπραξε αγάπη από φίλους πολιτικούς αντιπάλους και απλούς ανθρώπους. Που δεν γνώριζε καν..

Έθεσε νέες προτεραιότητες στην ζωή του και ζύγισε καταστάσεις και ανθρώπους. Με την βεβαιότητα ότι ακόμη υπάρχει «ανθρωπιά» και περιθώριο για λιγότερη «τοξικότητα» στην πολιτική σκηνή.

Με το μικρόβιο της πολιτικής να παραμένει μέσα του. Όπως και η διάθεση του να εξακολουθεί να μάχεται.

Αυτό σημαίνει ότι από Σεπτέμβριο ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό ..επιστρέφει.

Σε ποιο πόστο και με τι ρόλο μένει να το δούμε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λ.Ι.