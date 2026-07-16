Τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία επανέφερε στη συζήτηση το εάν πρέπει να πλένεται το κοτόπουλο πριν το μαγείρεμα.

Τα πολλά κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία επανέφεραν στη συζήτηση τον τρόπο που θα πρέπει να μαγειρεύεται το κοτόπουλο και το εάν είναι σωστό να πλένεται πριν το μαγείρεμα με νερό. Πολλοί θεωρούν ότι το πλύσιμο του ωμού κοτόπουλου είναι απαραίτητο για λόγους υγιεινής. Στην πραγματικότητα, όμως, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη συνήθεια μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εξάπλωσης επικίνδυνων βακτηρίων στην κουζίνα.

Το νερό δεν απομακρύνει ούτε εξουδετερώνει τη σαλμονέλα και άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς που ενδέχεται να υπάρχουν στο ωμό κρέας. Αντίθετα, κατά το πλύσιμο, μικροσκοπικά σταγονίδια μπορούν να μεταφέρουν τα βακτήρια στον νεροχύτη, στους πάγκους, στα μαγειρικά σκεύη ή ακόμη και σε άλλα τρόφιμα.

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως διασταυρούμενη επιμόλυνση, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο τροφιμογενών λοιμώξεων.

Η ασφαλέστερη μέθοδος εξουδετέρωσης της σαλμονέλας είναι το σωστό μαγείρεμα. Η επαρκής θερμική επεξεργασία του κοτόπουλου καταστρέφει αποτελεσματικά τα επικίνδυνα βακτήρια, καθιστώντας το ασφαλές για κατανάλωση.

Τι είναι η σαλμονέλα και πώς μεταδίδεται

Η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο που προκαλεί τη σαλμονέλλωση, μία από τις συχνότερες τροφιμογενείς λοιμώξεις παγκοσμίως. Η μόλυνση οφείλεται κυρίως στην κατανάλωση τροφίμων που έχουν μολυνθεί, όπως ωμό ή ανεπαρκώς μαγειρεμένο κοτόπουλο, αυγά και άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

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Η μετάδοση μπορεί να γίνει και κατά την προετοιμασία του φαγητού, όταν δεν τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής. Τα βακτήρια μεταφέρονται εύκολα από τα χέρια, τα μαχαίρια, τις επιφάνειες κοπής ή άλλα σκεύη σε τρόφιμα που πρόκειται να καταναλωθούν.

Τα συμπτώματα της σαλμονέλωσης

Τα συχνότερα συμπτώματα εμφανίζονται λίγες ώρες ή ημέρες μετά τη μόλυνση και περιλαμβάνουν:

διάρροια,

έντονο κοιλιακό άλγος,

ναυτία,

εμετούς,

πυρετό.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η λοίμωξη υποχωρεί μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς σοβαρές επιπλοκές. Ωστόσο, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, εγκυμονούσες και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρή νόσηση και ενδέχεται να χρειαστούν ιατρική φροντίδα.

Οι 5 βασικοί κανόνες του ΕΟΔΥ

Για την πρόληψη της σαλμονέλας και των υπόλοιπων τροφιμογενών νοσημάτων, ο ΕΟΔΥ συνιστά την τήρηση πέντε βασικών κανόνων:

1. Τηρούμε σχολαστική υγιεινή

- Πλένουμε συχνά τα χέρια μας με σαπούνι.

- Καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε επιφάνειες, μαχαίρια και σκεύη.

- Προστατεύουμε τα τρόφιμα από έντομα και τρωκτικά.

2. Κρατάμε χωριστά τα ωμά από τα μαγειρεμένα τρόφιμα

- Δεν χρησιμοποιούμε την ίδια σανίδα κοπής για ωμό κοτόπουλο και έτοιμο φαγητό.

- Φυλάμε τα ωμά κρέατα σε ξεχωριστά δοχεία μέσα στο ψυγείο.

3. Μαγειρεύουμε καλά τα τρόφιμα

- Το κοτόπουλο πρέπει να ψήνεται πλήρως.

- Οι χυμοί του πρέπει να είναι διαυγείς και όχι ροζ.

- Η εσωτερική θερμοκρασία του τροφίμου πρέπει να φτάνει τουλάχιστον τους 70°C.

4. Διατηρούμε τα τρόφιμα στις σωστές θερμοκρασίες

- Δεν αφήνουμε μαγειρεμένο φαγητό εκτός ψυγείου για περισσότερο από δύο ώρες.

- Βάζουμε γρήγορα τα ευπαθή τρόφιμα στο ψυγείο.

- Δεν ξεπαγώνουμε τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου.

5. Επιλέγουμε ασφαλείς πρώτες ύλες

- Χρησιμοποιούμε ασφαλές νερό.

- Επιλέγουμε φρέσκα προϊόντα.

- Πλένουμε καλά φρούτα και λαχανικά.

- Δεν καταναλώνουμε τρόφιμα μετά την ημερομηνία λήξης τους.

- Η σωστή διαχείριση στην κουζίνα σώζει από τις τροφικές δηλητηριάσεις