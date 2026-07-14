Τουλάχιστον 30 άτομα με συμπτώματα. Φόβοι για διασπορά και εκτός πόλης.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των υγειονομικών αρχών για τα περιστατικά σαλμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία, με τους ελέγχους να επικεντρώνονται πλέον στον προμηθευτή της παρτίδας κοτόπουλου που θεωρείται ύποπτη.

Όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοουλιάς σε επικοινωνία με τον LamiaPolis 87.7, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη εντοπίσει τον προμηθευτή και έχουν λάβει δείγματα από ωμά κοτόπουλα. Τα δείγματα μεταφέρθηκαν σε εργαστήριο της Χαλκίδας, προκειμένου να εξεταστούν και να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με τα περιστατικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με το lamianow.gr, οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να εξακριβωθεί ολόκληρη η διαδρομή του προϊόντος, από τη μονάδα εκτροφής μέχρι τον ενδιάμεσο διακινητή και τον τελικό προμηθευτή.

Κλιμάκια αποτελούμενα από επόπτες υγείας και κτηνιάτρους πραγματοποιούν ελέγχους στα καταστήματα εστίασης στα οποία είχαν διανεμηθεί τα συγκεκριμένα κοτόπουλα. Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάστηκαν και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, ενώ στόχος των αρχών είναι να αποτραπεί η εκ νέου διάθεση προϊόντων από την ύποπτη παρτίδα.

Μάλιστα σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας θα βρεθεί στην πόλη της Λαμίας όπου θα προχωρήσουν σε περαιτέρω σύσκεψη για το θέμα.

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Σε εξέλιξη η διαδικασία της ιχνηλάτησης για να βρεθεί η πηγή της σαλμονέλας

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της ιχνηλάτησης, η οποία απαιτεί χρόνο προκειμένου να εντοπιστεί η ακριβής πηγή της μόλυνσης.

«Οι υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει την ιχνηλάτηση, πρέπει να πάμε πολύ πίσω, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που τηρούνται», ανέφερε, ενώ υπενθύμισε ότι η σωστή θερμική επεξεργασία του κρέατος μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης.

«Συνήθως ένα καλοψημένο κρέας δεν δημιουργεί πρόβλημα. Το να αποφύγουμε να καταναλώσουμε 2-3 ημέρες κοτόπουλο είναι μια καλή ιδέα», σημείωσε.

Τουλάχιστον 30 άτομα με συμπτώματα

Από το περασμένο Σάββατο, τουλάχιστον 30 άτομα προσήλθαν στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, τα οποία θεωρήθηκαν συμβατά με πιθανή λοίμωξη από σαλμονέλα.

Οι γιατροί έκριναν αναγκαία την εισαγωγή 12 ασθενών όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του ΓΝ Λαμίας, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ένας ανήλικος. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι ο συνολικός αριθμός όσων εμφάνισαν συμπτώματα μπορεί να είναι μεγαλύτερος, καθώς πολίτες με ηπιότερη κλινική εικόνα δεν επισκέφθηκαν το νοσοκομείο και επικοινώνησαν με τους προσωπικούς τους γιατρούς.

Έλεγχοι σε επτά επιχειρήσεις εστίασης

Οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Υγείας έχουν προχωρήσει σε ελέγχους σε επτά καταστήματα εστίασης, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές της Λαμίας.

Οι ασθενείς δεν φαίνεται να είχαν επισκεφθεί την ίδια επιχείρηση. Το στοιχείο αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο τα περιστατικά να συνδέονται με μια κοινή πρώτη ύλη που είχε διανεμηθεί σε περισσότερα καταστήματα. Από την αρχική έρευνα, οι υποψίες στράφηκαν σε συγκεκριμένη παρτίδα κοτόπουλου γνωστής εταιρείας, μέσω της οποίας οι αρχές οδηγήθηκαν στον προμηθευτή.

Εξετάζεται πιθανή διανομή και εκτός Φθιώτιδας

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πλήρη καταγραφή της πορείας που ακολούθησε η ύποπτη παρτίδα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν εάν τα προϊόντα διατέθηκαν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις της Λαμίας ή εάν μεταφέρθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η εξακρίβωση της προέλευσης της πιθανής μόλυνσης, καθώς και η άμεση απομάκρυνση τυχόν επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά, αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες των ελέγχων. Οι αρχές εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η πηγή έχει εντοπιστεί και ότι δεν θα εμφανιστούν νέα περιστατικά.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Η σαλμονέλα αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες τροφιμογενών λοιμώξεων και συνδέεται συχνά με πουλερικά, αυγά και προϊόντα κρέατος που δεν έχουν μαγειρευτεί ή συντηρηθεί σωστά.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα περιλαμβάνουν διάρροια, πυρετό, κοιλιακές κράμπες, ναυτία, εμετό και πονοκέφαλο. Η καλή θερμική επεξεργασία των τροφίμων, το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και η αποφυγή επαφής ωμών τροφίμων με έτοιμα γεύματα αποτελούν βασικά μέτρα πρόληψης.