Συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις κατά του έργου, το οποίο σχεδιάζεται να κατασκευαστεί σε υγροτόπους και παραλίες στη νότια ακτή της Αλβανίας, περιοχή που φιλοξενεί θαλάσσιες χελώνες και φλαμίνγκο.

Η αλβανική εισαγγελική υπηρεσία κατά της διαφθοράς διερευνά αν είναι πλαστογραφημένοι οι τίτλοι ιδιοκτησίας προστατευόμενης παράκτιας έκτασης, η οποία έχει προοριστεί για την κατασκευή θέρετρου με τη στήριξη του Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με δικογραφία που εξέτασε το πρακτορείο Reuters. Η εξέλιξη προσθέτει ακόμη ένα νομικό εμπόδιο στο επενδυτικό σχέδιο που έχει προκαλέσει πολύμηνες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Αλβανία.

Τα έγγραφα της υπόθεσης, τα οποία συνέταξε η Ειδική Δομή κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK), κατονομάζουν τον Άρτουρ Σέχου, επιχειρηματίας με έδρα το Μαϊάμι, ως τον πωλητή που μεταβίβασε τον Απρίλιο τη γη στην εταιρεία Albania Land Development, η οποία βρίσκεται πίσω από το σχέδιο που συνδέεται με τον Κούσνερ.

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Από την κοκαΐνη στα ακίνητα;

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Σέχου και συνεργάτες του διοχέτευσαν έσοδα από διακίνηση κοκαΐνης στην αγορά ακινήτων της Αλβανίας, χρησιμοποιώντας πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας για να αποκρύψουν την προέλευση των χρημάτων. Οι αρχές έχουν δεσμεύσει περίπου 110 εκατομμύρια ευρώ που συνδέονται με την πώληση και βρίσκονται σε λογαριασμό συμβολαιογράφου.

Ο δικηγόρος του Σέχου, Κουτζίμ Τσακράνι, απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες: «Τίποτα από όσα έχουν ειπωθεί σχετικά με τον χαρακτήρα του κ. Άρτουρ Σέχου δεν είναι αληθινό», δήλωσε στο Reuters, προσθέτοντας ότι ο πελάτης του δεν είναι ούτε διακινητής ναρκωτικών ούτε πλαστογράφος εγγράφων και πως πούλησε νόμιμα γη, την οποία κατείχε η οικογένειά του από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

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Ο Τσακράνι ανέφερε επίσης ότι ο Σέχου δεν ανησυχεί για το ένταλμα σύλληψης, υποστηρίζοντας πως στην Αλβανία υπάρχει η πεποίθηση ότι οι εισαγγελικές αρχές επηρεάζονται από πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Πρόσθεσε ότι ο πελάτης του έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και έλαβε άσυλο το 1998, μετά τη δολοφονία του αδελφού και του θείου του σε περιστατικό βίας μεταξύ συμμοριών.

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Αντιδράσεις για το θέρετρο και καταγγελίες για διαφθορά

Η δικογραφία της SPAK, έκτασης 200 σελίδων, δόθηκε στη δημοσιότητα την ημέρα που η υπηρεσία ανακοίνωσε ξεχωριστά εντάλματα σύλληψης για 20 άτομα που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος.

Το Reuters δεν βρήκε στοιχεία που να δείχνουν ότι ο Κούσνερ, η εταιρεία Sazan Real Estate Development ή άλλοι επενδυτές του θέρετρου γνώριζαν για τις υποψίες γύρω από τον Σέχου όταν πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση της γης.

Η αποκάλυψη έρχεται ενώ συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις κατά του έργου, το οποίο σχεδιάζεται να κατασκευαστεί σε υγροτόπους και παραλίες στη νότια ακτή της Αλβανίας, περιοχή που φιλοξενεί θαλάσσιες χελώνες και φλαμίνγκο. Τα τελευταία έχουν γίνει σύμβολο του κινήματος «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», το οποίο διαμαρτύρεται τόσο για το θέρετρο όσο την ευρύτερη κυβερνητική διαφθορά.

Ο Κούσνερ και η σύζυγός του, Ιβάνκα Τραμπ, έχουν δηλώσει ότι η ιδέα για το θέρετρο γεννήθηκε όταν αντίκρισαν την ακτογραμμή από ένα γιοτ.

Η κυβέρνηση του Έντι Ράμα έχει απορρίψει τις διαμαρτυρίες ως οργανωμένες από πολιτικούς αντιπάλους και επιμένει ότι το έργο συμμορφώνεται με την αλβανική νομοθεσία και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Με πληροφορίες από Al Jazeera