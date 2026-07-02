Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία.

Επεισόδια ξέσπασαν σε νέα διαδήλωση κατά της κυβέρνησης στην Αλβανία, καθώς συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες που εν μέρει προκάλεσαν τα σχέδια για θέρετρο που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Έξω από το κοινοβούλιο στα Τίρανα, αστυνομικοί συγκρούστηκαν με τους εκατοντάδες συγκεντρωμένους, που απαιτούσαν την παραίτηση του πρωθυπουργού φωνάζοντας «ο Ράμα πρέπει να πάει στη φυλακή».

Το πρωί της Πέμπτης, οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν πριν από την έναρξη συνεδρίασης της Βουλής. Ενώ βουλευτές έμπαιναν στο κτίριο, διαδηλωτές τους πετούσαν αυγά. Κάποιοι πέταξαν αυγά και αλεύρι και σε αστυνομικούς το πρωί

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Νωρίς το απόγευμα, προκλήθηκε ένταση και ακολούθησαν επεισόδια. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα, σπρέι πιπεριού και κανόνια νερού κατά των διαδηλωτών, που τους πετούσαν αυγά, πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα. Κάποιοι έπιασαν ένα μεταλλικό οδόφραγμα και προσπάθησαν να σπάσουν τα τζάμια ενός περιπολικού. Σύμφωνα με τις αλβανικές αρχές, 12 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και 18 διαδηλωτές συνελήφθησαν.

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Η «επανάσταση των φλαμίνγκο» στην Αλβανία

Η συγκέντρωση έγινε στο πλαίσιο της «επανάστασης των φλαμίνγκο», όπως έχουν ονομαστεί οι καθημερινές διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα, ως αντίδραση στα σχέδια για πολυτελές παραλιακό θέρετρο το οποίο συνδέεται με τον Κούσνερ, στην προστατευόμενη περιοχή του Ζβέρνετς στη νοτιοδυτική Αλβανία.

Αν και οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν λόγω περιβαλλοντικών ζητημάτων που σχετίζονται με το έργο, εξελίχθηκαν σε γενικές πολιτικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης και του Έντι Ράμα. Χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους τις τελευταίες εβδομάδες, κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαφθορά. Νέα διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Με πληροφορίες από AP, Reuters, Φωτ.: AP