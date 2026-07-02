ΝΑΤΟ δεν σημαίνει υποταγή, διαμηνύει η Γερμανία στον Τραμπ.

Λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ τα έβαλε ξανά με τους Συμμάχους, για τις δαπάνες, χαρακτηρίζοντας γελοία την κατάσταση.

Στις 7-8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και με ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την πάγια θέση του, πως οι ΗΠΑ δαπανούν πολλά περισσότερα χρήματα για τη Συμμαχία.

Παραθέτοντας ποσά, για χάρη της σύγκρισης, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέληξε: «Γελοίο!».

Η ανάρτηση Τραμπ για το ΝΑΤΟ

«Οι ΗΠΑ δαπανούν μακράν πολλά περισσότερα χρήματα στο ΝΑΤΟ από ό,τι οποιαδήποτε άλλη χώρα, για να τις προστατεύσει, χωρίς να έχει κανένα όφελος από αυτό: ΗΠΑ 999 δισεκατομμύρια δολάρια, Βρετανία 90,5 δισ. δολάρια, Γαλλία 66,5 δισ. δολάρια, Ιταλία 48,8 διδ. δολάρια, Πολωνία 44,3 δισ. δολάρια. Άλλοι, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας είναι πολύ χαμηλότερα (2014-2025). Γελοίο!».

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Γερμανία προς Τραμπ: ΝΑΤΟ δεν σημαίνει υποταγή

Πριν από την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, είχε διαμηνύσει στον Αμερικανό πρόεδρο ότι ΝΑΤΟ δεν σημαίνει υποταγή. Σε συνέντευξη στο περιοδικό Der Spiegel, ο Πιστόριους υπογράμμισε πως η Συμμαχία λειτουργεί με βάση τη συναίνεση, όχι την κυριαρχία ενός μέλους της.

«Ο Τραμπ απαιτεί αφοσίωση από τους εταίρου του ΝΑΤΟ, όπως η Γερμανία, εννοώντας την απόλυτη υποταγή. Συμφωνείτε με αυτό;», ήταν η ερώτηση που δέχθηκε.

«H υποταγή δεν είναι η έννοια του ΝΑΤΟ», απάντησε ο Πιστόριους. «Οι αποφάσεις στο ΝΑΤΟ λαμβάνονται με την ελεύθερη συναίνεση όλων των χωρών μελών και δίχως να υπαγορεύονται από χώρες μέλη», συμπλήρωσε.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι κάποιες φορές το ύφος της κυβέρνησης Τραμπ μπορεί να είναι «λίγο πιο σκληρό» σε διαφωνίες με τους εταίρους, αλλά πρόσθεσε πως οι Ευρωπαίοι το έχουν συνηθίσει και παραμένουν επικεντρωμένοι στα αμοιβαία συμφέροντα.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Γερμανία ενισχύει σημαντικά τις αμυντικές δυνατότητές της με δική της πεποίθηση και όχι εξαιτίας εξωτερικών πιέσεων. «Επενδύουμε πολύ στις αποτρεπτικές και αμυντικές δυνατότητές μας. Κάνουμε όλες τις προσπάθειες για να ενισχύσουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, για την ασφάλεια της Γερμανίας και των εταίρων μας στο ΝΑΤΟ», υπογράμμισε.

Με πληροφορίες από Anadolu