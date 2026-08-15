Το παλάτι της Χαϊδελβέργης βρίσκεται στην πλαγιά του λόφου Königstuhl.

Το Dnews βρέθηκε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κάστρα το παλάτι της Χαϊδελβέργης, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Γερμανίας και το πιο αναγνωρίσιμο αξιοθέατο.

Το παλάτι της Χαϊδελβέργης βρίσκεται στην πλαγιά του λόφου Königstuhl, περίπου 80 μέτρα πάνω από την παλιά πόλη, προσφέροντας εντυπωσιακή θέα προς τον ποταμό Νέκαρ και το ιστορικό κέντρο όπως μπορείτε να δείτε στις παρακάτω εικόνες.

H είσοδος προς το παλάτι γίνεται από ένα μονοπάτι στο δάσος με όσους επισκέπτες θέλουν να πρέπει να το διανύσουν για να βρεθούν στο παλάτι, το οποίο μπορούν να δουν από κοντά.

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Η ιστορία του κάστρου ξεκινά από τον 13ο αιώνα, ενώ στους επόμενους αιώνες επεκτάθηκε σημαντικά και αποτέλεσε την κατοικία των Εκλεκτόρων του Παλατινάτου. Επειδή διαφορετικοί ηγεμόνες πρόσθεταν νέα τμήματα στο συγκρότημα, σήμερα το κάστρο παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο μείγμα αρχιτεκτονικών ρυθμών, με κυρίαρχα στοιχεία της Γοτθικής και της Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής.

Η περίοδος ακμής του έλαβε τέλος κατά τον 17ο αιώνα. Το κάστρο υπέστη σοβαρές καταστροφές κατά τη διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων και ιδιαίτερα στον Πόλεμο της Παλατινής Διαδοχής, όταν γαλλικές δυνάμεις κατέστρεψαν τμήματά του. Αργότερα, τον 18ο αιώνα, κεραυνοί και πυρκαγιές προκάλεσαν νέες ζημιές.

Το εντυπωσιακό είναι ότι το παλάτι δεν αποκαταστάθηκε πλήρως. Τα ερείπιά του διατηρήθηκαν και εξελίχθηκαν σε σύμβολο του γερμανικού Ρομαντισμού, προσελκύοντας καλλιτέχνες, συγγραφείς και ταξιδιώτες από ολόκληρη την Ευρώπη.

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Ένα από τα διασημότερα αξιοθέατα στο εσωτερικό του είναι το Μεγάλο Βαρέλι της Χαϊδελβέργης (Heidelberger Fass). Κατασκευάστηκε τον 18ο αιώνα και έχει χωρητικότητα περίπου 220.000 λίτρων κρασιού, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα βαρέλια κρασιού στον κόσμο.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι και το Friedrichsbau, με την περίτεχνη αναγεννησιακή πρόσοψή του και τα αγάλματα των ηγεμόνων του Παλατινάτου. Στο συγκρότημα βρίσκονται επίσης οι ιστορικοί κήποι Hortus Palatinus, οι οποίοι είχαν σχεδιαστεί στις αρχές του 17ου αιώνα με τη φιλοδοξία να αποτελέσουν έναν από τους εντυπωσιακότερους κήπους της Ευρώπης.

Παράλληλα, στην παλιά πόλη της Χαϊδελβέργης πολύ κοντά στο παλάτι αυτό που συγκεντρώνει τα βλέμματα είναι το άγαλμα της Παναγίας στην Kornmarkt (Kornmarkt-Madonna) το οποίο ανεγέρθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα. Η Παναγία απεικονίζεται με το Θείο Βρέφος, ενώ γύρω από το κεφάλι της υπάρχει χαρακτηριστικό φωτοστέφανο με αστέρια.

Το μνημείο έχει και ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον: δημιουργήθηκε σε μια περίοδο έντονων θρησκευτικών αντιπαραθέσεων μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών στο Παλατινάτο και συνδέεται με την προσπάθεια ενίσχυσης της καθολικής παρουσίας στην περιοχή.