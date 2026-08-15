Το απαγορευτικό απόπλου που είχε τεθεί σε ισχύ το πρωί του Σαββάτου ήρθη και τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται πλέον κανονικά.

Στην εξέλιξη των ανέμων στο Αιγαίο και στην εικόνα του καιρού για την Κυριακή 16 Αυγούστου αναφέρεται σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας ότι το ισχυρό μελτέμι θα επιμείνει, με ιδιαίτερα δυνατές ριπές σε αρκετές περιοχές.

Όπως σημειώνει, το απαγορευτικό απόπλου που είχε τεθεί σε ισχύ το πρωί του Σαββάτου ήρθη και τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται πλέον κανονικά.

Για την Κυριακή, ωστόσο, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν, κυρίως στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στα νοτιότερα τμήματά του. Σύμφωνα με τον χάρτη μέσου ανέμου του προγνωστικού μοντέλου ICON-EU που επικαλείται ο Θοδωρής Κολυδάς, η μέγιστη μέση ένταση υπολογίζεται περίπου στα 7 μποφόρ ή 51 χλμ./ώρα, με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Κρήτης.

Ο μετεωρολόγος διευκρινίζει ότι, με βάση τον μέσο άνεμο, δεν δικαιολογείται γενικευμένη αναφορά σε ανέμους 8 ή 9 μποφόρ. Διαφορετική είναι, όμως, η εικόνα στις στιγμιαίες ριπές.

Το ICON-EU προβλέπει τοπικά ριπές που μπορεί να φτάσουν τα 129 χλμ./ώρα στη Δυτική Κρήτη, τα 113 χλμ./ώρα στα Στενά Καφηρέα, τα 105 χλμ./ώρα στη Νότια Κρήτη και τα 104 χλμ./ώρα στην Τήνο. Ο Θοδωρής Κολυδάς υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες τιμές αφορούν στιγμιαίες εξάρσεις και δεν πρέπει να μετατρέπονται σε μποφόρ.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Ο επίσημος χάρτης της Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει για την Κυριακή σημαντικές περιοχές της χώρας στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο.

Τις επόμενες ημέρες, κύριο χαρακτηριστικό του καιρού αναμένεται να είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, να διαφαίνονται συνθήκες καύσωνα.

{https://x.com/KolydasT/status/2088580650181746722}

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Το απαγορευτικό που υπήρχε το πρωί κόπηκε και τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά . Η εικόνα για την Κυριακή 16 Αυγούστου δείχνει ότι οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι επιμένουν, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να παραμένει στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στα νοτιότερα τμήματά του.

Ο χάρτης του μέσου ανέμου από το ICON-EU δίνει μέγιστη μέση ένταση περίπου 7 μποφόρ (51 km/h), με το μέγιστο να εντοπίζεται στην περιοχή της Κρήτης. Επομένως, η βασική κατάσταση παραμένει ένα ισχυρό μελτέμι, χωρίς όμως ο μέσος άνεμος να δικαιολογεί γενικευμένη αναφορά σε 8 ή 9 μποφόρ.

Πολύ διαφορετική είναι η εικόνα των ριπών. Το ICON-EU εμφανίζει τοπικά εξαιρετικά υψηλές μέγιστες τιμές: 129 km/h στη Δυτική Κρήτη, 113 km/h στο Στενό Καφηρέα, 105 km/h στη Νότια Κρήτη και 104 km/h στην Τήνο. Οι τιμές αυτές πρέπει να διαβάζονται ως στιγμιαίες εξάρσεις και όχι να μετατρέπονται σε μποφόρ. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ μέσου και ριπαίου ανέμου δείχνει παράλληλα πόσο σημαντική είναι η τοπογραφική επιτάχυνση σε στενά, περάσματα και υπήνεμες περιοχές.

Η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο επίσημος χάρτης της Πολιτικής Προστασίας για την Κυριακή κατατάσσει σε κατηγορία 4 – πολύ υψηλό κίνδυνο σημαντικό τμήμα της ανατολικής και νότιας χώρας, μεταξύ άλλων περιοχές της Στερεάς, της Αττικής, της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Η άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες θα ειναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού , χωρίς όμως να δφαίνεονται επίπεδα καύσωνα».