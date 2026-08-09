Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δραστηριότητες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τους ισχυρούς βόρειους ανέμους που επικρατούν και αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Για σήμερα, Κυριακή 09 Αυγούστου, ισχύουν οι προγνώσεις που διατυπώθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής, με την Κρήτη να παρουσιάζει τις μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου.

β. Αύριο, Δευτέρα 10 Αυγούστου, στη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 6 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, τη δυτική Κρήτη, το Κεντρικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, με ριπές που τοπικά θα φτάνουν τα 8 και πιθανόν τα 9 μποφόρ.

γ. Την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Αυγούστου προβλέπεται διατήρηση των βορείων ανέμων στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με μέση ένταση 6 έως 7 μποφόρ.

Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχει θέσει για σήμερα Κυριακή 09 Αυγούστου, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τις παρακάτω περιοχές:

H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων)

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Κρήτης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος που αναμένονται οι ισχυροί άνεμοι, ενώ το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) είναι ήδη σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δραστηριότητες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.