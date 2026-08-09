Έφτασε στην Αργεντινή ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στο Ροζάριο για το τελευταίο «αντίο» στον πατέρα του Χόρχε Μέσι, ο οποίος πέθανε το Σάββατο 8/8.

Ο Αργεντίνος άσος ταξίδεψε στην Αργεντινή μαζί με την οικογένεια του προκειμένου να αποχαιρετήσει τον πατέρα του.

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Εκτός από τον ρόλο του ως πατέρας, ο Χόρχε Μέσι ήταν επίσης ο ατζέντης του και χειριζόταν διάφορες πτυχές της καριέρας και της εμπορικής εικόνας του ποδοσφαιριστή. Διατήρησε χαμηλό προφίλ για χρόνια και έδωσε λίγες συνεντεύξεις, αν και συνόδευε τακτικά τον γιο του και την υπόλοιπη οικογένεια σε σημαντικές στιγμές.

Ο Χόρχε Μέσι ήταν παντρεμένος με τη Σέλια Κουτσιτίνι και ήταν πατέρας των Λιονέλ, Ροντρίγκο, Ματίας και Μαρία Σολ. Η ζωή του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την αθλητική καριέρα του γιου του, τον οποίο στήριξε από τα πρώτα του χρόνια στη Ροζάριο μέχρι την άνοδό του, η οποία έγινε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

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Στις 18 Ιουνίου, η οικογένεια Μέσι εξήγησε σε ανακοίνωσή της ότι ο Χόρχε βρισκόταν «υπό ιατρική παρακολούθηση, αναρρώνει και σημειώνει ευνοϊκή πρόοδο στο πλαίσιο της κατάστασής του», σε μια δήλωση που δεν διευκρίνιζε ακριβώς το πρόβλημα υγείας και στην οποία εξέφραζε επίσης «δυσαρέσκεια για τις φήμες και τις εικασίες που διαδόθηκαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την κατάστασή του».