Η αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αγγλία είχε έντονη πολιτική διάσταση.

Την 15η Ιουλίου ως εθνική ημέρα αφιερωμένη στις «αντιπροσωπευτικές ομάδες της χώρας» καθιέρωσε η Ποδοσφαρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, με αφορμή τη νίκη-πρόκριση επί της Αγγλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

Η 15η Ιουλίου θα ονομάζεται πλέον «Ημέρα των Εθνικών Ομάδων Ποδοσφαίρου», ως φόρος τιμής στην επικράτηση της «Αλμπισελέστε» με 2-1 απέναντι στην Αγγλία, αποτέλεσμα που στέρησε από τους Άγγλους την πρόκριση στον πρώτο τους τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών μετά το 1966.

Η «αλμπισελέστε», αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τελικό. Ο Άντονι Γκόρντον είχε ανοίξει το σκορ για την Αγγλία στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο Έντσο Φερνάντες ισοφάρισε στο 85ο λεπτό και ο Λαουτάρο Μαρτίνες πέτυχε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις.

Στον τελικό, ωστόσο, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων και ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία.

Απόφαση της AFA μετά από ομόφωνη έγκριση

Η πρόταση για τη δημιουργία της νέας εθνικής ημέρας εγκρίθηκε ομόφωνα από την εκτελεστική επιτροπή της AFA, τρεις εβδομάδες μετά τη μεγάλη πρόκριση.

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Η ομοσπονδία ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία επιλέχθηκε για να τιμηθεί μια «μεγάλη και ιστορική νίκη», η οποία προκάλεσε πανηγυρισμούς σε ολόκληρη την Αργεντινή.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η ετήσια αυτή ημέρα δεν θα αφορά μόνο την ανδρική ομάδα, αλλά όλες τις εθνικές ομάδες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων υποδομής, της γυναικείας ομάδας, του ποδοσφαίρου σάλας και του beach soccer.

Η πολιτική διάσταση της αναμέτρησης

Ο ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία ήταν η πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων μετά από 21 χρόνια και είχε ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της μακροχρόνιας διαμάχης των δύο χωρών για τα Νησιά Φόκλαντς (Μαλβίνες).

Μετά τη λήξη του αγώνα, Αργεντινοί ποδοσφαιριστές πανηγύρισαν κρατώντας πανό με το μήνυμα «Las Malvinas son Argentinas» («Οι Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή»), γεγονός που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από πλευράς Αγγλίας.

Η συγκεκριμένη ενέργεια βρίσκεται υπό διερεύνηση από τη FIFA, ενώ εξετάζονται επίσης περιστατικά έντασης που σημειώθηκαν μετά το τέλος του αγώνα. Η ομοσπονδία της Αργεντινής, οι ποδοσφαιριστές Λεάντρο Παρέδες, Ναουέλ Μολίνα και Τιάγκο Αλμάδα, καθώς και το μέλος του προπονητικού σταφ Ρομπέρτο Αϊάλα, αποτελούν μέρος της έρευνας.

Η ιστορική αντιπαλότητα Αργεντινής – Αγγλίας

Η κόντρα των χωρών έχει έντονο ιστορικό υπόβαθρο. Τα Νησιά Φόκλαντς βρίσκονται περίπου 480 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αργεντινής και αποτελούν βρετανικό υπερπόντιο έδαφος.

Η διαμάχη κορυφώθηκε το 1982, όταν η στρατιωτική κυβέρνηση της Αργεντινής εισέβαλε στα νησιά, οδηγώντας σε πόλεμο με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η σύγκρουση διήρκεσε από τις 2 Απριλίου έως τις 14 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε με την παράδοση της Αργεντινής. Συνολικά έχασαν τη ζωή τους τρεις άμαχοι, 255 Βρετανοί και 649 Αργεντινοί στρατιώτες.

Η αναμέτρηση του 2026 ήρθε 40 χρόνια μετά τη θρυλική συνάντηση των δύο ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, όταν η Αργεντινή επικράτησε με τα δύο ιστορικά γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα, ανάμεσά τους και το περίφημο «Χέρι του Θεού».

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί επίσης στο Μουντιάλ του 1998, με την Αργεντινή να αποκλείει την Αγγλία στους «16», ενώ οι Άγγλοι είχαν πάρει τη νίκη στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002.