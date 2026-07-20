Ο Drake πόνταρε ότι η Αργεντινή θα κέρδιζε την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ στην κανονική διάρκεια του αγώνα και δεν πέτυχε τίποτα. Ο Τόρες χάρισε τη νίκη στην Ισπανία με γκολ στο 106ο λεπτό.

Η κατάρα του Drake ξαναχτύπησε και αυτή τη φορά ο διάσημος ράπερ πήρε στον λαιμό του την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι. Φυσικά ο λόγος για το στοίχημα του Drake υπέρ της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Ισπανία.

Ο Drake είναι διάσημος για τα στοιχήματα που παίζει και κυρίως για τα τεράστια ποσά που χάνει.Το Μουντιάλ 2026 δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Ο ράπερ για μία ακόμα φορά στοιχημάτισε υπέρ της Αργεντινής του Λιονέλ Μέσι και ο Αργεντίνος άσος απλά έχασε την ευκαιρία να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο στην τελευταία του συμμετοχή.

Ο Καναδός ράπερ πόνταρε 1.500.000 δολάρια ότι η Αργεντινή θα κέρδιζε την Ισπανία στον τελικό στην κανονική διάρκεια του αγώνα και δεν πέτυχε τίποτα. Ο Τόρες χάρισε τη νίκη στην Ισπανία στην παράταση με 1-0.

Στην περίπτωση που κέρδιζε ωστόσο η Αργεντινή, ο Drake θα είχε να λαμβάνει από το στοίχημά του 5,1 εκατ. δολάρια.

{https://www.youtube.com/watch?v=0UIkQFxkWR4}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το 2022, ο Drake είχε στοιχηματίσει πάλι υπέρ της Αργεντινής, τότε 1 εκατ. δολάρια και ήταν μάλλον η εξαίρεση του κανόνα που τον θέλει να χάνει μεγάλα στοιχήματα. Εκείνος είχε ποντάρει πως η Αργεντινή θα κερδίσει στην κανονική διάρκεια του αγώνα, αλλά η Αργεντινή νίκησε στα πέναλτι.

{https://x.com/beincrypto/status/2078864808112480346}

Πόσα χρήματα έχει χάσει ο Drake σε στοιχήματα

Για χρόνια, ο Drake έχει γίνει ο «γκαντέμης» του στοιχήματος και κάπως έτσι ξεκίνησε μία κατάρα που θέλει να χάνει όπου ποντάρει. Οι φανς το έχουν ονομάσει «η κατάρα του Drake». Αυτό μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ιστορία τους δικαιώνει.

{https://x.com/PlayGolazzo/status/2078718626937315450}

Σύμφωνα με το thedrakecurse.com, ένα σάιτ που παρακολουθεί τα στοιχήματα του Drake, υπολογίζει ότι ο ράπερ έχει χάσει περίπου 1,55 εκατ. δολάρια.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει ποντάρει περίπου 38,72 εκατ. δολάρια και έχει κερδίσει 37,17 εκα.τ δολάρα. Έχει κερδίσει 32 στοιχήματα και έχει χάσει 55 με το ποσοστό νίκης του να υπολογίζεται στο 36,8%.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ο Drake έχει χάσει τα περισσότερα λεφτά όταν ποντάρει σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Το ποδόσφαιρο το μποξ και η Formula 1 είναι τα αθλήματα που έχει σημειώσει τις μεγαλύτερες απώλειες ενώ στο κρίκετ και το μπάσκετ φαίνεται πως έχει μεγαλύτερη επιτυχία.

Με πληροφορίες του Bloomberg/Marca