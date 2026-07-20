Από το Fox μέχρι το BBC, οι σχολιαστές του τελικού του Μουντιάλ δεν τα πήγαν και τόσο καλά με τους διάσημους.

Η γιορτή του ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να κατακτά το τρόπαιο απέναντι στην Αργεντινή με σκορ 1-0 στην παράταση. Ωστόσο, στα παρελκόμενα της βραδιάς είναι και οι σχολιαστές σε διάφορα κανάλια που έμπλεξαν του διάσημους που έδειχνε η κάμερα.

Ο σχολιαστής του BBC, Guy Mowbray για παράδειγμα είδε τον Pharrell Williams και νόμιζε ότι ήταν ο A$AP Rocky. Σε ένα βίντεο που έκτοτε έχει γίνει viral ακούγεται να λέει «νομίζω ότι αυτός είναι ο A$AP Rocky». Ο A$AP, ήταν βέβαια και αυτός το ματς μαζί με τη Ριάνα αλλά δεν ήταν αυτός που έδειχνε εκείνη την ώρα η κάμερα.

Ο Pharrell Williams βρέθηκε στον αγώνα με τη σύζυγό του και καθόταν μία σειρά πιο μπροστά από την Ριάνα και τον A$AP Rocky.

Και αυτή δεν ήταν η μόνη γκάφα. Ο ανταποκριτής του Fox είδε στην κάμερα τον Ματ Ντέιμον αλλά νόμιζε ότι ήταν ο Μπραντ Πιτ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο Μπραντ Πιτ είναι μεταξύ των φανς που βρίσκονται εδώ σήμερα» είπε. Ο συνάδελφός του Stu Holden έσπευσε να τον διορθώσει αμέσως. «Αυτός είναι ο Ματ Ντέιμον» του είπε και άρχισαν να γελούν.

«Θα σε αφήσω να αναλάβεις εσύ τους υπόλοιπους» είπε αστειευόμενος ο ανταποκριτής του Fox. «Ήμουν αλαζόνας μετά τα τρία πρώτα πρόσωπα, και έχασα μια τέλεια κοπέλα, οπότε τελείωσα» είπε γελώντας.

{https://x.com/turkiyetodaycom/status/2078934434259022274}

Το ίδιο λάθος έκανε και ο σχολιαστής από την Εσθονία.

Στον τελικό του Μουντιάλ βρέθηκαν επίσης οι Μπλέικ Λάιβλι, ο Jay-Z και η Μπιγιόνσε, ο Ντέιβοιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, η Κάιλι Τζένερ με τον σύντροφό της Τμοτέ Σαλαμέ και φυσικά ο Χαβιέ Μπαρδέμ που δεν έχει χάσει αγώνα της Ισπανίας.

{https://x.com/DAZN_ES/status/2078995171660730854}

Η Πενέλοπε Κρουζ από την άλλη γιόρτασε τη νίκη της Ισπανίας με ένα μοναδικό βίντεο.

{https://x.com/henrydelaguerie/status/2079085838785187957}