Διάσημοι καλλιτέχνες καλούν την κυβέρνηση Τραμπ «να τερματίσει την παιδική φυλάκιση τώρα» σε κέντρα της ICE στο Τέξας.

Η Madonna, ο Τζον Λέτζεντ, ο Πέδρο Πασκάλ, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο Μαρκ Ράφαλο, ο Μπεν Στίλερ είναι μερικοί μόνο από τους διάσημους καλλιτέχνες που υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή ζητώντας το κλείσιμο ενός κέντρου κράτησης της ICE στο Τέξας.

Εκατοντάδες μικρά παιδιά και οι γονείς τους έχουν τεθεί υπό κράτηση τους τελευταίους μήνες, στο Κέντρο Επεξεργασίας Αιτημάτων Μετανάστευσης Dilley. «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο σε κέντρο κράτησης μεταναστών. Εμείς, οι υπογράφοντες, ζητούμε το άμεσο κλείσιμο του Κέντρου Επεξεργασίας Αιτημάτων Μετανάστευσης Dilley, ενός κέντρου κράτησης οικογενειών της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Τέξας και τον τερματισμό της κράτησης παιδιών και οικογενειών», ανέφερε η επιστολή.

«Τα παιδιά που κρατούνται σε κέντρα μεταναστών υφίστανται τραύματα, παραμέληση και συνθήκες που παραβιάζουν βασικά πρότυπα υγείας, ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλούμε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και την CoreCivic να κλείσουν αμέσως τις εγκαταστάσεις Dilley, να επιστρέψουν τα παιδιά και τις οικογένειες στα σπίτια και τις κοινότητες από τις οποίες απομακρύνθηκαν και να τερματίσουν την παιδική φυλάκιση τώρα. Η δέσμευσή μας δεν τελειώνει με το κλείσιμο. Απαιτούμε διαφάνεια, λογοδοσία και συστημικές μεταρρυθμίσεις για να αποτρέψουμε αυτές τις καταχρήσεις να συμβούν οπουδήποτε στις ΗΠΑ».