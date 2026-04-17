Την παραίτησή του υπέβαλε χθες Πέμπτη ο διευθυντής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Ασύλου (ICE), Τοντ Λάιονς, δηλώνοντας ότι θέλει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του.

Ο Λάιονς επέβλεψε τη ραγδαία επέκταση της υπηρεσίας για την υλοποίηση της εκστρατείας μαζικών απελάσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η ICE υπερδιπλασίασε το προσωπικό της και τις θέσεις κράτησης, απέλασε άτομα σε χώρες όπου δεν είναι πολίτες και ανέπτυξε πράκτορες σε πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς για να συλλάβουν μετανάστες, γεγονός που προκάλεσε συχνά βίαιες συγκρούσεις με διαδηλωτές. Τον Ιανουάριο, ένας αξιωματικός της ICE πυροβόλησε θανάσιμα μια Αμερικανίδα πολίτη, τη Ρενέ Γκουντ, μητέρα τριών παιδιών από τη Μινεάπολη.

Τον ίδιο μήνα σκοτώθηκε και ο νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας Άλεξ Πρέτι από πυρά της Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ, η οποία συχνά συνεργαζόταν με την ICE σε επιχειρήσεις.

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά πιστεύω ότι αυτήν τη στιγμή είναι η σωστή για εμένα και την οικογένειά μου», έγραψε ο Λάιονς στον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν.

Σε δήλωσή του, ο Μάλιν χαρακτήρισε τον Λάιονς «εξαιρετικό ηγέτη της ICE και βασικό παράγοντα στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να απομακρύνει δολοφόνους, βιαστές, παιδόφιλους, τρομοκράτες και μέλη συμμοριών από τις αμερικανικές κοινότητες». Ανέφερε ότι ο Λάιονς μεταβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Η τελευταία του ημέρα εργασίας στην ICE θα είναι η 31η Μαΐου.

«Έδωσε ώθηση σε μια υπηρεσία που δεν της είχε επιτραπεί να κάνει τη δουλειά της για τέσσερα χρόνια», είπε ο Μάλιν. «Χάρη σε αυτόν, οι αμερικανικές κοινότητες είναι ασφαλέστερες».

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, πολλοί αστυνομικοί άρχισαν να φορούν μάσκες και να αρνούνται να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους στο κοινό, προκαλώντας αντιδράσεις από τους νομοθέτες.

Ο Λάιονς δήλωνε ότι αυτό ήταν απαραίτητο για την προστασία τους, καθώς διαδηλωτές δημοσίευαν φωτογραφίες και στοιχεία τους στο διαδίκτυο και τους απειλούσαν.

«Λυπάμαι αν κάποιοι προσβάλλονται από το γεγονός ότι φορούν μάσκες, αλλά δεν πρόκειται να αφήσω τους αξιωματικούς και τους πράκτορές μου να βγουν εκεί έξω και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, τις οικογένειές τους, επειδή στους ανθρώπους δεν αρέσει η επιβολή των μεταναστευτικών νόμων», είχε πει σε συνέντευξη Τύπου τον Ιούνιο στη Βοστώνη.

Ο Λάιονς υπερασπιζόταν συχνά τις επιδρομές της υπηρεσίας μετανάστευσης και μιλούσε για μετανάστες «που διέπραξαν εγκλήματα». Ωστόσο, ομοσπονδιακά στοιχεία δείχνουν ότι οι αξιωματικοί της ICE συνεχίζουν να στοχεύουν μεγάλο αριθμό μεταναστών χωρίς ποινικό μητρώο.

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ χαρακτήρισε τον Λάιονς «εξαιρετικό πατριώτη και αφοσιωμένο ηγέτη που βρέθηκε στο επίκεντρο των ιστορικών προσπαθειών του προέδρου Τραμπ για την ασφάλεια της πατρίδας».

Σε ακρόαση στο Κογκρέσο τον Φεβρουάριο, Δημοκρατικοί επέκριναν τον Λάιονς για τις ολοένα και πιο βίαιες τακτικές της ICE.

«Έχω μια απλή πρόταση: αν δεν θέλετε να σας αποκαλούν φασιστικό καθεστώς ή μυστική αστυνομία, τότε σταματήστε να συμπεριφέρεστε έτσι», είπε ο βουλευτής Νταν Γκόλντμαν (Δημοκρατικός, Νέα Υόρκη) στον Λάιονς κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

Ο Λάιονς παρέμεινε προκλητικός και ανέφερε ότι η ρητορική κατά της ICE είχε οδηγήσει σε απειλές βίας εναντίον αξιωματικών - και πως η ίδια του η οικογένεια είχε γίνει στόχος.

«Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα σε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να μας εκφοβίσουν: Θα αποτύχετε», είχε πει ο Λάιονς, προσθέτοντας: «Θα συνεχίσουμε να εκτελούμε την αποστολή μας».

Με πληροφορίες από Washington Post