Για να αποφύγετε λοιμώξεις, αποφύγετε το κολύμπι σε γλυκό νερό, ειδικά όταν είναι ζεστό και στάσιμο.

Το κολύμπι σε μια λίμνη μπορεί να είναι μία από τις μεγαλύτερες χαρές του καλοκαιριού, αλλά μπορεί επίσης να ενέχει κινδύνους για την υγεία. Ένας πολύ σπάνιος κίνδυνος είναι η Naegleria fowleri, (εγκεφαλοφάγα αμοιβάδα) η οποία μπορεί να μολύνει ανθρώπους όταν μολυσμένο ζεστό γλυκό νερό εισέλθει στη μύτη. Έντονος πονοκέφαλος, πυρετός, εμετός, δυσκαμψία στον αυχένα ή σύγχυση μετά από έκθεση απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα.

Γιατί οι λίμνες γλυκού νερού μπορεί να είναι επικίνδυνες

Οι λίμνες γλυκού νερού δεν είναι από μόνες τους επικίνδυνες, αλλά αποτελούν φυσικά περιβάλλοντα και όχι φιλτραρισμένο ή χημικά επεξεργασμένο νερό όπως οι πισίνες, ανέφερε ο Don Thushara Galbadage, PhD, MPH, αναπληρωτής καθηγητής δημόσιας υγείας στο Texas Christian University. Μπορεί να περιέχουν παράσιτα και άλλα μικρόβια, είπε, όμως οι σοβαρές παρασιτικές λοιμώξεις είναι σπάνιες.

«Οι υψηλότερου κινδύνου συνθήκες είναι ζεστά, στάσιμα γλυκά νερά, κακώς συντηρημένα σημεία αναψυχής, εμφανής ρύπανση ή κακή ποιότητα νερού, κολύμπι μετά από έντονη βροχή και η κατάποση νερού ή η είσοδος νερού στη μύτη», ανέφερε.

Οι βασικές παρασιτικές απειλές περιλαμβάνουν τη Naegleria fowleri, την σπάνια αμοιβάδα που «τρώει τον εγκέφαλο» και εισέρχεται από τη μύτη σε ζεστό γλυκό νερό· το Cryptosporidium και τη Giardia, που προκαλούν διάρροια όταν καταποθεί μολυσμένο νερό καθώς και η λεγόμενη «φαγούρα του κολυμβητή», ένα φαγούρισμα στο δέρμα που προκαλείται από προνύμφες παρασίτων από σαλιγκάρια και πουλιά. Επιπλέον, το γλυκό νερό μπορεί να περιέχει επιβλαβή βακτήρια όπως E. coli και Shigella, καθώς και ιούς όπως ο νοροϊός, που μπορούν να προκαλέσουν ασθένεια όταν το νερό εισέλθει στο στόμα ή καταποθεί σύμφωνα με το verywellhealth.com.

Λοίμωξη από Giardia lamblia

Η Giardia είναι η πιο συχνή παρασιτική λοίμωξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με περίπου 1 εκατομμύριο κρούσματα ετησίως. Τα συμπτώματα μπορεί να κυμαίνονται από ασυμπτωματική λοίμωξη έως λιπαρή, δύσοσμη διάρροια, κοιλιακές κράμπες, ναυτία και αέρια. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ήπια και αυτοπεριοριζόμενη, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί με φάρμακα όπως η μετρονιδαζόλη. Η κύρια επιπλοκή είναι η αφυδάτωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Crypto (Κρυπτοσπορίδιο)

Το Cryptosporidium είναι λίγο λιγότερο συχνό, με περίπου 800.000 κρούσματα ετησίως. Συνήθως προκαλεί υδαρή διάρροια και υποχωρεί μόνο του σε υγιή άτομα, χωρίς ειδική θεραπεία. Ωστόσο, σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό μπορεί να παραταθεί και να οδηγήσει σε σημαντική αφυδάτωση.

Naegleria fowleri (εγκεφαλοφάγα αμοιβάδα)

Η Naegleria fowleri, η «αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο», προκαλεί πρωτοπαθή αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, μια σπάνια αλλά σχεδόν πάντα θανατηφόρα λοίμωξη. Για αυτόν τον λόγο, κάθε περιστατικό συνήθως γίνεται είδηση. Είναι εξαιρετικά σπάνια, με λιγότερα από πέντε κρούσματα ετησίως στις ΗΠΑ, και συνδέεται κυρίως με ζεστό γλυκό νερό, όπως νότιες λίμνες το καλοκαίρι ή θερμές πηγές.

Πώς να προστατευτείτε

Δεν χρειάζεται να αποφεύγετε τις λίμνες, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης. Συνιστάται:

Έλεγχος τοπικών προειδοποιήσεων πριν το μπάνιο και αποφυγή νερών που είναι πράσινα, θολά, δύσοσμα ή αφρώδη

Αποφυγή κολύμβησης όταν υπάρχει διάρροια και αποφυγή κατάποσης νερού

Αποφυγή βύθισης του κεφαλιού σε ζεστά γλυκά νερά

Ντους μετά το κολύμπι και καλό πλύσιμο χεριών πριν το φαγητό

Μετά από έκθεση σε λίμνη, πρέπει να ζητηθεί ιατρική συμβουλή αν εμφανιστούν επίμονα ή σοβαρά συμπτώματα όπως διάρροια, πυρετός, εμετός, εξάνθημα, μολύνσεις στο δέρμα, πόνος στο αυτί ή ερεθισμός στα μάτια.

«Επείγουσα φροντίδα απαιτείται αν εμφανιστούν έντονος πονοκέφαλος, πυρετός, ναυτία, εμετός, δυσκαμψία αυχένα, σύγχυση, σπασμοί ή νευρολογικά συμπτώματα μετά την είσοδο ζεστού γλυκού νερού στη μύτη», τόνισε ο ειδικός, επισημαίνοντας ότι αυτά μπορεί να υποδεικνύουν σπάνια αλλά σοβαρή εγκεφαλική λοίμωξη.