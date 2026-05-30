Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, με αναρτήσεις του στα social media, απαντά στην είδηση για την υγεία του, μετά το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Το ρεπορτάζ ανέφερε πως γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ένιωσε έντονη αδιαθεσία ενώ ήταν σπίτι του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο «Ασκληπιείο» της Βούλας και οι γιατροί να προχωρήσουν σε εξετάσεις.

Λίγη ώρα μετά ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έσπευσε να διαψεύσει μέσω instagram, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε με ανάρτησή του στο facebook.

«Ό,τι πα…ριά θέλουν γράφουν και διατυμπανίζουν ορισμένοι δημοσιογράφοι και μη. Η υγεία μου είναι σε άριστη κατάσταση», έγραψε χαρακτηριστικά, εμφανώς ενοχλημένος από όσα ειπώθηκαν και γράφτηκαν για εκείνον.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ άφησε και αιχμές προς πρόσωπα του χώρου των media: «Κάποιοι άλλοι που αυτή τη στιγμή ελέγχουν τα ΜΜΕ πραγματικά θα αισθανθούν μεγάλη αδιαθεσία όταν πατήσουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού».

Νωρίτερα με ανάρτησή του στο instagram ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ενημέρωσε για τον λόγο που βρέθηκε στο νοσοκομείο: «Αγαπητοί φίλοι καλημέρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παραμονή μου στο νοσοκομείο γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους στα πλαίσια του καθιερωμένου ετήσιου τσεκ απ. Όλα αυτά που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την υγεία μου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Παπαμιχαήλ».

