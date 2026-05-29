Oι 10 σειρές που είδαν περισσότερο οι Έλληνες συνδρομητές στο Netflix, την εβδομάδα 18 - 24 Μαΐου 2026.

O «Berlin» του La Casa de Papel, συνεχίζει να γοητεύει τους Έλληνες συνδρομητές του Netflix.



Το «Berlin and the Lady with an Ermine», όπως είναι ο τίτλος της δεύτερη σεζόν του spin-off του ισπανικού χιτ La Casa de Papel, βρίσκεται στην κορυφή του Top 10 με τις δημοφιλέστερες σειρές στο Netlfix για την εβδομάδα 18 - 24 Μαΐου 2026.

Ο Βερολίνο και η Κυρία με την Ερμίνα (Berlin and the Lady with an Ermine) που εστιάζει στον ομώνυμο χαρακτήρα και περιλαμβάνει οκτώ επεισόδια, κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα στις 15 Μαΐου.

«Σεβίλλη: ένα τέλειο μέρος για μια τέλεια ληστεία. Με τα μάτια του στραμμένα σε ένα ανεκτίμητο έργο τέχνης, ο Βερολίνο καλεί τη συμμορία του για μια καταιγιστική ληστεία», αναφέρει η σύντομη σύνοψη της σειράς.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η δεύτερη σεζόν του Berlin, βρίσκεται για δεύτερη εβδομάδα στην πρώτη δεκάδα της λίστας και έχει κατακτήσει την κορυφή σε 45 χώρες.



Σε άλλα νέα, η πρώτη σεζόν της πολυσυζητημένης νέας σειράς των δημιουργών του «Stanger Things», υπό τον τίτλο The Boroughs, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη δεκάδα, τερματίζοντας στην τέταρτη θέση της, ενώ μια θέση πιο πίσω (στην 5η) ακολουθεί η δεύτερη σεζόν του αστυνομικού θρίλερ: The Chestnut Man: Hide and Seek.



Δείτε τις 10 σειρές που είδαν περισσότερο οι Έλληνες θεατές στο Netflix, την εβδομάδα 18 - 24 Μαΐου:



