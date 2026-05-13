Ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας κατηγόρησε την πλατφόρμα ότι χρησιμοποιεί «σκοτεινά μοτίβα», όπως η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής, για να «χειραγωγήσει τους χρήστες ώστε να κάνουν τις ενέργειες που θέλει το Netflix».

Αγωγή κατά του Netflix υπέβαλε ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, κατηγορώντας την πλατφόρμα streaming ότι «κατασκοπεύει τους Τεξανούς, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, και συλλέγει δεδομένα χρηστών χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους».

Ο Πάξτον είπε ότι το Netflix είχε δεσμευθεί «ότι η εταιρεία δεν συλλέγει και δεν ενσωματώνει δεδομένα χρηστών και ότι τα προφίλ των παιδιών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την προστασία τους». Αντ' αυτού, ισχυρίζεται, το Netflix «δημιούργησε σιωπηλά ένα πρόγραμμα επιτήρησης συμπεριφοράς εκπληκτικής κλίμακας. Αυτό το πρόγραμμα απαιτεί να κολλάνε οι Τεξανοί και τα παιδιά τους στην οθόνη και στη συνέχεια να εξάγουν κάθε πιθανό στοιχείο σχετικά με αυτούς ενώ βρίσκονται εκεί», όπως αναφέρει στην αγωγή που κατέθεσε τη Δευτέρα.

Ο Πάξτον, Ρεπουμπλικάνος που είναι υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ, σημείωσε πως οι φερόμενες πρακτικές επιτήρησης παραβιάζουν τον Νόμο περί Παραπλανητικών Εμπορικών Πρακτικών του Τέξας. «Όταν παρακολουθείτε Netflix, το Netflix σας παρακολουθεί», αναφέρει η αγωγή.

Ο Γενικός εισαγγελέας κατηγόρησε περαιτέρω την πλατφόρμα ότι χρησιμοποιεί «σκοτεινά μοτίβα», όπως η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής, για να «χειραγωγήσει τους χρήστες ώστε να κάνουν τις ενέργειες που θέλει το Netflix», αφαιρώντας έτσι «τα φυσικά σημεία που αναγκάζουν έναν χρήστη να απομακρυνθεί από την οθόνη του».

Εκπρόσωπος του Netflix δήλωσε στο TIME ότι η εταιρεία σκοπεύει να αντιμετωπίσει τους ισχυρισμούς στο δικαστήριο.

«Με σεβασμό προς τη σπουδαία πολιτεία του Τέξας και τον Γενικό Εισαγγελέα Πάξτον, αυτή η αγωγή στερείται βάσης και βασίζεται σε ανακριβείς και διαστρεβλωμένες πληροφορίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Το Netflix λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητα των μελών του και συμμορφώνεται με τους νόμους περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων παντού όπου δραστηριοποιείται».

Η δικαστική κατάθεση παραπέμπει στα σχόλια που έκανε ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Netflix, Ριντ Χάστινγκς, ο οποίος δήλωσε το 2020 ότι η εταιρεία δεν ενσωματώνει τα δεδομένα όλων. «Δεν συλλέγουμε τίποτα. Επικεντρωνόμαστε πραγματικά στο να κάνουμε τα μέλη μας ευτυχισμένα και δεν ασχολούμαστε με όλη αυτή τη διαμάχη γύρω από τη διαφήμιση», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης.

«Το Netflix πούλησε συνδρομές στα προγράμματά του ως τρόπο διαφυγής από την παρακολούθηση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών: πληρώνετε μηνιαίως, αποφύγετε την παρακολούθηση», ισχυρίζεται η αγωγή. «Οι Τεξανοί εμπιστεύτηκαν αυτή τη συμφωνία. Το Netflix την έσπασε, κατασκεύασε το ίδιο σύστημα συλλογής δεδομένων που πλήρωναν οι συνδρομητές για να διαφύγουν».

Ο Πάξτον με την αγωγή του ζητά προσωρινή εντολή περιορισμού για να εμποδίσει το Netflix να «συλλέγει, να μοιράζεται, να πωλεί, να αποκαλύπτει ή να χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο οποιαδήποτε δεδομένα συλλέγει σχετικά με τους καταναλωτές του Τέξας». Ζητά επίσης από το Netflix να «καθαρίσει» όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από τους Τεξανούς και θέλει διαβεβαιώσεις ότι η εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει δεδομένα χρηστών για στοχευμένη διαφήμιση χωρίς πρώτα να λάβει τη «ρητή, ενημερωμένη συγκατάθεση» των χρηστών. Ως οικονομική ποινή, ο Πάχτον θέλει το Netflix να πληρώσει αστικά πρόστιμα έως και 10.000 δολάρια ανά παράβαση.

Παράλληλα, ο Πάξτον αυτή την εβδομάδα κατέληξε σε συμβιβασμό με την LG, αφού υπέβαλε αγωγή εναντίον της εταιρείας καθώς και τεσσάρων άλλων τον Δεκέμβριο, κατηγορώντας την καθεμία για «κατασκοπεία» των Τεξανών. Ο διακανονισμός απαιτεί από την LG να ενημερώσει τις smart Tv της ώστε να εμφανίζουν μια γνωστοποίηση στους χρήστες κατά την ανάγνωση της Συμφωνίας Πληροφοριών Προβολής.

Με πληροφορίες του Time