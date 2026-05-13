Ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, με εκτενή ανάρτησή του στο X παρενέβη δημόσια στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, θέτοντας στο επίκεντρο τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης εξαίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Η παρέμβαση έρχεται μετά την αίτηση ανασύρσεως της υπόθεσης από το αρχείο που υπέβαλε στις 7 Μαΐου 2026 ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Κεσσές, η αίτηση εξαίρεσης του κ. Τζαβέλλα ανατέθηκε σήμερα, 13 Μαΐου, στον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελο Μπακέλα, ο οποίος –όπως υπογραμμίζει– οφείλει να την εισαγάγει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κριθεί θεσμικά και δικαστικά.

Ο δικηγόρος επιμένει ότι η διαδικασία είναι απολύτως συγκεκριμένη και προβλέπεται ρητά από το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σημειώνοντας ότι αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για να αποφανθεί είναι το δικαστικό συμβούλιο. Στην ανάρτησή του αφήνει σαφείς αιχμές για το ενδεχόμενο διαφορετικού χειρισμού, προειδοποιώντας ότι τυχόν απόφαση του Αντιεισαγγελέα να μην εισαγάγει την υπόθεση στο συμβούλιο και να αποφανθεί ο ίδιος θα συνιστούσε, όπως αναφέρει, «υποβάθμιση της λειτουργίας του Ανώτατου Δικαστηρίου».

Ο κ. Κεσσές κάνει λόγο για κίνδυνο δημιουργίας μιας «εκτρωματικής οδού», μέσω της οποίας ο επικεφαλής της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου θα εξομοιωνόταν με μη δικαστικό ανακριτικό υπάλληλο. Για να στηρίξει τη θέση του επικαλείται τόσο τα άρθρα 87 και επόμενα του Συντάγματος όσο και νομολογία ανώτατων δικαστηρίων, υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελικοί λειτουργοί, ανεξαρτήτως βαθμίδας, διατηρούν πάντοτε τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού.

Παράλληλα, παραθέτει και βιβλιογραφικές αναφορές από τους νομικούς Χ. Σεβαστίδη και Μιχάλη Μαργαρίτη, οι οποίοι –όπως σημειώνει– έχουν διατυπώσει τη θέση ότι οι εισαγγελείς δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν μη δικαστικοί ανακριτικοί υπάλληλοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Ζαχαρίας Κεσσές τονίζει ότι οποιαδήποτε επιλογή διαφορετική από την παραπομπή της αίτησης στο δικαστικό συμβούλιο θα επιφέρει «άλλο ένα ανυπολόγιστο πλήγμα στη Δικαιοσύνη». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η Δικαιοσύνη «δεν αποτελεί ιδιοκτησία του επικεφαλής της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου» και καλεί όχι μόνο τους δικηγορικούς συλλόγους αλλά και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να τοποθετηθούν δημόσια και επιστημονικά για τις εξελίξεις στην υπόθεση.

