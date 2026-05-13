Με φόντο την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά ενημέρωση για τα λειτουργικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσιος Καλαματιανός, Παύλος Πολάκης και Θεόφιλος Ξανθόπουλος, έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Αθανάσιο Μπούρα, με την οποία ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, από την Επιτροπή.

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 43 Α του Κανονισμού της Βουλής, ζητούμε την κλήση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Δεμίρη Θεμιστοκλή σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου αμφότεροι να μας ενημερώσουν για τα λειτουργικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους», αναφέρουν οι τρεις βουλευτές στην επιστολή τους.

Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, το αίτημα κατατέθηκε «με φόντο τη σκανδαλώδη αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών», δεδομένου ότι «ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator, οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator, αλλά και τη δική του εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών».

Ο ίδιος, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής φέρεται να είχε δηλώσει: «για όποια διάταξη υπέγραψα πάντοτε είχα εποπτεία των λόγων και πάντοτε είχα προσωπική επικοινωνία με τους υπεύθυνους αξιωματικούς που χειρίζονταν τις συγκεκριμένες υποθέσεις, γνωρίζοντας εκ των έσω για ποιο λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση του τάδε κινητού τηλεφώνου του οποιουδήποτε προσώπου».

Για αυτήν τη συνεννόηση οφείλει να ενημερώσει τη Βουλή ο κ. Δεμίρης, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.