Κορυφώνεται η ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ενώπιον υπαρξιακών διλημμάτων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το κόμμα που αποτέλεσε επί 12 χρόνια ο ένας από τους δύο βασικούς «πυλώνες» του πολιτικού συστήματος και κυβέρνησε τη χώρα την περίοδο 2015-2019, θα πρέπει να αποφασίσει για το αν και πως θα συνεχίσει να υπάρχει.

Με την πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να ετοιμάζεται να λάβει «σάρκα και οστά» μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ο Σωκράτης Φάμελλος –που έστειλε μήνυμα ενότητας της παράταξης- καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στα στελέχη του κόμματος που θεωρούν ως νομοτέλεια τη μετάβαση στον νέο φορέα και σε όσους βλέπουν τη διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ ως το «όχημα» για την προσωπική τους επιβίωση – όπως τους χρεώνουν οι εσωκομματικοί τους αντίπαλοι.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, από την Κουμούνδουρου θεωρούν ότι τόσο το τηλεφώνημα του Παύλου Πολάκη προς τον Σωκράτη Φάμελλο, αργά το βράδυ της Τρίτης, όπου του ζήτησε τη σύγκλιση της Πολιτικής Γραμματείας, όσο και η δήλωση του Νίκου Παππά με το ίδιο αίτημα, είναι μια συντονισμένη κίνηση που αποσκοπεί στο εσωκομματικό «ξεκαθάρισμα».

Αντιμέτωπες δύο πτέρυγες

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν χωρούν στο νέο σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα. Και το γνωρίζουν ήδη. Και δίνουν μάχη χαρακωμάτων –λένε οι για λίγο ακόμα καιρό, σύντροφοι τους- έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμένει «ζωντανός».

Αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Παύλος Πολάκης κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελλο, ζητώντας του να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Στο ίδιο κλίμα, ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του Νίκου Παππά στον «Αθήνα 9.84», με τον πρώην υπουργό να δηλώνει πως «πρέπει η Πολιτική μας Γραμματεία να συνεδριάσει αυτή την εβδομάδα, άμεσα, να πάρουμε αποφάσεις, να επιταχύνουμε ως προς τις συνεργασίες», προσθέτοντας ότι «υπάρχει απόσταση, μεταξύ της συλλογικής μας απόφασης και της υλοποίησής της, που πρέπει να καλυφθεί πάρα πολύ γρήγορα».

Τη σύγκλιση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος ζήτησε και ο Γιώργος Καραμέρος, με τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής να υπενθυμίζει ότι υπάρχει ήδη απόφαση του οργάνου, που έχει σημειώσει πως ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχουν αντιπαραθετικά σχέδια.

Οι δύο τοποθετήσεις μοιάζουν να είναι πανομοιότυπες, αλλά δεν είναι. Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζουν πρόσωπα που βλέπουν τον εαυτό τους στην επόμενη ημέρα της ανασυγκροτημένης παράταξης, στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Για την ακρίβεια, θεωρούν ότι η πρόταση του Ν.Παππά, έρχεται σε συνέχεια των όσων είχαν συμβεί στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή.

Τότε που η πλευρά του Παύλου Πολάκη είχε κυκλοφορήσει κείμενο που στηρίζονταν σε άρθρο του του κ.Παππά, μέσω του οποίου ο ΣΥΡΙΖΑ θα όφειλε να καταθέσει πρόταση συνεργασίας προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και αν εκείνες δεν απαντούσαν σε ένα χρονικό διάστημα δύο, τριών -τότε- μηνών, να προχωρούσε μόνος του στον δρόμο προς τις επόμενες εκλογές.

Η πλευρά όσων βλέπουν το μέλλον του χώρου δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό, θεωρεί ότι στην παρούσα φάση, θα πρέπει ο Σωκράτης Φάμελλος να αναλάβει πρωτοβουλίες προς την πλευρά Τσίπρα. Το είπαν το προηγούμενο διάστημα οι Κώστας Ζαχαριάδης και Στέργιος Καλπάκης και σε αυτό το πλαίσιο ήταν και η χθεσινή δήλωση Καραμέρου.

«Ισορροπία» από Φάμελλο

Ο Σωκράτης Φάμελλος που βρίσκεται εξ αντικειμένου στη δυσκολότερη θέση, προσπαθεί να «ισορροπήσει» ανάμεσα στις δύο γραμμές. Για να κρατήσει το κόμμα «ζωντανό» και λειτουργικό ως ότου γίνει ξεκάθαρο το τοπίο. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι έχει προσωπική άποψη υπέρ της ανασυγκρότησης και της ενότητας της παράταξης.

Μάλιστα, την εξέφρασε και χθες, όταν και δήλωσε πως «πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλει σε αυτή τη συζήτηση, και με βάση όλες τις εξελίξεις επείγει να υπάρξει ενωτική προοδευτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση».

Οι προϋποθέσεις Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει επιλέξει να μην εμπλακεί στα εσωτερικά ζητήματα των υφιστάμενων κομμάτων της ευρύτερης Κεντροαριστεράς. Ούτε έχει απευθύνει κάποιο κάλεσμα προς κανέναν, ούτε το «μάτι» έχει κλείσει. Και δεν πρόκειται και να το κάνει.

Έτσι κι αλλιώς, εμμέσως πλην σαφώς, έχει θέσει συγκεκριμένες «προδιαγραφές» για τα στελέχη που θέλουν να αποτελέσουν το «πλήρωμα» για το νέο «ταξίδι». Και ειδικά για τους βουλευτές, καθώς έχει ξεκαθαρίσει ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να έχει Κοινοβουλευτική Ομάδα, στην παρούσα Βουλή.

Επομένως, θα πρέπει να ακολουθήσουν το δικό του παράδειγμα και να παραιτηθούν από τις έδρες τους – χωρίς να θέτει και κάποιο χρονοδιάγραμμα. Αλλά ακόμα και αν κάποιος/α από τους εν ενεργεία βουλευτές το πράξει, δεν έχει εγγυηθεί σε κανέναν «ρεζερβέ πρώτη θέση», δηλαδή συμμετοχή στα νέα ψηφοδέλτια.