Τα πρώτα συμπεράσματα από τη συγκέντρωση του Χαλανδρίου.

Με ...«προθέρμανση» για την είσοδο στο γήπεδο έμοιαζε η συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα την Δευτέρα στο Χαλάνδρι.

Ας δούμε κάποια πρώτα συμπεράσματα που αποκόμισε ο υπογράφων:

Η συγκέντρωση ήταν αρκετά καλή, αλλά με μια έλλειψη, την ύπαρξη πολλών νέων. Οι νέοι δεν πάνε στις συγκεντρώσεις θα μπορούσε να αντιτείνει κανείς -και θα έχει δίκιο. Ο πρώην πρωθυπουργός ωστόσο θα πρέπει να ξαναπιάσει από την αρχή το νήμα με τη νέα γενιά, συμβάλλοντας ώστε αυτή να οδηγηθεί και στην κάλπη.

Το Χαλάνδρι κατέδειξε ότι ακόμα δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος για μια μεγαλύτερη διείσδυση στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ . Ο Αλ. Τσίπρας προφανώς έχει κάνει τις επαφές του και στο μέλλον θα φανεί ότι υπάρχουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που θα κινηθούν προς το νέο κόμμα, όπως και πρόσωπα από τον ευρύτερο χώρο. Και εδώ όμως χρειάζεται καλύτερο αποτέλεσμα.

Πλην του μειονοτικού βουλευτή ήταν αισθητή η απουσία βουλευτών και ενεργών στελεχών της Νέας Αριστεράς από την εκδήλωση. Κάποιοι εξ αυτών κάνουν σημαντικό λάθος.

Η παρουσία των στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ ικανοποιητική. Η χρονική περίοδος είναι πολύ άβολη τόσο για τους ίδιους, όσο και για την οδό Αμαλίας. Και πολύ δύσκολη, καθώς έως το τέλος του Ιουνίου θα αρχίσουν να διαμορφώνονται οι εξελίξεις. Χρειάζεται συνεπώς ψυχραιμία και πολύ λεπτές κινήσεις, αναλόγως με το βάρος της ευθύνης και της θέσης του καθενός.

Πολλά θα κριθούν στο μέλλον από την ηγετική ομάδα που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Βήματα γίνονται. Ο ίδιος μίλησε για νίκη στις εκλογές. Άρα με το «καλημέρα» της ίδρυσης του κόμματός του θα πρέπει να δείχνει σιγά- σιγά και τα «πρόσωπα με τα οποία θα κυβερνήσει».

ΥΓ: Πολύ σωστά πράττει ο πρώην πρωθυπουργός που δεν ακολουθεί την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη στον «εμφύλιο» που επιχειρεί στο χώρο της προοδευτικής παράταξης. Μεσοπρόθεσμα θα κοστίσει πολύ στο χώρο αυτή η τακτική..