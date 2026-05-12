Eurovision 2026: Η μεγάλη ώρα του Akyla - Live blog ο Α’ Ημιτελικός

Eurovision 2026: Η μεγάλη ώρα του Akyla - Live blog ο Α' Ημιτελικός
Ο Akylas ανεβαίνει τέταρτος στη σκηνή της Eurovision 2026. Όλες οι εξελίξεις μέσα από την live blogging πλατφόρμα του Dnews.

Η αυλαία για τη Eurovision 2026 ανοίγει σε λίγη ώρα στη Βιέννη, με την έναρξη του Α’ Ημιτελικού να είναι πλέον γεγονός.

Ανάμεσα στους σημερινούς διαγωνιζόμενος βρίσκεται και ο Akylas, ο οποίος θα ανέβει τέταρτος στο stage με σκοπό να χαρίσει ένα απολαυστικό θέαμα στο κοινό και τις κριτικές επιτροπές, διεκδικώντας και επίσημα το χρυσό εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

{https://www.instagram.com/p/DYALu5Skg9z/?hl=el}

Eurovision 2026: Πρώτος ο Akylas στο επίσημο exit poll δημοσιογράφων – «Νομίζω είναι φαβορί» (Βίντεο)

Eurovision 2026: Το βίντεο με όλες τις συμμετοχές του Α' Ημιτελικού

Eurovision 2026: Οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν τον Akyla 2ο φαβορί

Στη σκηνή θα ανέβουν απόψε και οι ακόλουθες χώρες:

• Μολδαβία – Satoshi, «Viva, Moldova!»

• Σουηδία – FELICIA, «My System»

• Κροατία – LELEK, «Andromeda»

• Ελλάδα – Akylas, «Ferto»

• Πορτογαλία – Bandidos do Cante, «Rosa»

• Γεωργία – Bzikebi, «On Replay»

• Ιταλία – Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»

• Φινλανδία – Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»

• Μαυροβούνιο – Tamara Živković, Nova Zora»

• Εσθονία – Vanilla Ninja, Too Epic To Be True»

• Ισραήλ – Noam Bettan, «Michelle»

• Γερμανία – Sarah Engels, «Fire»

• Βέλγιο – ESSYLA, «Dancing on the Ice»

• Λιθουανία – Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»

• Άγιος Μαρίνος – SENHIT, «Superstar»

• Πολωνία – ALICJA, «Pray»

• Σερβία – LAVINA, «Kraj Mene»

LIVE

  • Η συνάντηση του Akyla με τη Βίκυ Λέανδρος

    21:35:55

    Η Βίκυ Λέανδρος, παλιά γνώριμη της Eurovision, συνάντησε τον Akyla λίγο πριν από την έναρξη του Α’ Ημιτελικού.

    Η ίδια θα ανοίξει και επίσημα την αυλαία του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού στη Βιέννη, τραγουδώντας το εμβληματικό L'amour est bleu, με το οποίο εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο στα 15 της χρόνια το 1967.

    Ο Akylas εξέφρασε τον θαυμασμό του προς το πρόσωπό της, με την ερμηνεύτρια να του χαρίζει τις ευχές της, κάνοντας μάλιστα την πρόβλεψη ότι θα βρεθεί ανάμεσα στους πρώτους τρεις του διαγωνισμού.

  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Καζάκου ζωντανά στο Eurovision Night

    21:26:50

    Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Καζάκου, μεταφέρουν μαζί τον παλμό της Eurovision για δέκατη χρονιά.

    Ο ηθοποιός και η δημοσιογράφος, βρίσκονται ήδη στις θέσης τους, πάνω από τη σκηνή της Βιέννης, περιγράφοντας όλο το παρασκήνιο.

    Μάλιστα, ο Γιώργος Καπουτζίδης, σημείωσε ότι στην τελική πρόβα που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 11 Μαΐου, η ελληνική αποστολή κέρδισε, ίσως το πιο μεγάλο χειροκρότημα.

    Παράλληλα, λίγες ώρες νωρίτερα οι δυο τους «έσβησαν» μία τούρτα για τα 10 χρόνια κοινής τους πορείας στην παρουσίαση της Eurovision.

  • Η φωτογραφία του Akyla με τη Βίκυ Λέανδρος λίγο πριν τον Α’ Ημιτελικό

    21:15:03

    Η Βίκυ Λέανδρος, παλιά γνώριμη της Eurovision, θα εμφανιστεί σήμερα, Τρίτης 12 Μαΐου, στη σκηνή της Βιέννης προκειμένου να ερμηνεύσει το τραγούδι με το οποίο συστήθηκε στους Eurofans σε ηλικία μόλις 15 ετών.

    Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της είναι το L'amour est bleu, που ερμήνευσε το 1967 και με το οποίο θα «ανοίξει» τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

  • Ξεκίνησε στην ΕΡΤ1 το Eurovision Night με Μαγγίρα, Βρανά και Μαρίνο

    21:04:47

    Μία εκπομπή αφιερωμένη στη Eurovision ξεκίνησε αυτή την ώρα στην ΕΡΤ, με σκοπό να μεταφερθεί όλο το παρασκήνιο μέχρι τη στιγμή έναρξης του Α’ Ημιτελικού.

    Στο τιμόνι της παρουσίασης η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος.

    Το «Ferto» ακούστηκε στην έναρξη της εκπομπής και η Μπέττυ Μαγίρα καλωσόρισε το κοινό.

    Η Κέλλυ Βρανάκη έδωσε το «παρών» μέσω απευθείας σύνδεσης από τη Βιέννη, η οποία μετέφερε τον παλμό του διαγωνισμού.

  • Το «ιδιοφυές τρολάρισμα» της ιρλανδικής τηλεόρασης που μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό

    20:58:09

    Η ιρλανδική τηλεόραση δεν θα προβάλει τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision καθώς μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό λόγω Ισραήλ. Αντίθετα στη θέση της θα προβάλει ένα από τα πιο αστεία επεισόδια αγαπημένης κωμικής σειράς, με την ιστορία του πάτερ Ted για την Eurovision.

    Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας, RTÉ θα μεταδώσει το επεισόδιο του 1996, A Song for Europe, στο οποίο οι χαρακτήρες πάτερ Ted και πάτερ Dougal ερμηνεύουν το τραγούδι τους My Lovely Horse και κερδίζουν μηδενικούς βαθμούς.

  • Το μήνυμα της Ελευθερίας Ελευθερίου για «καλή επιτυχία» στον Akyla

    20:54:03

    Η Ελευθερία Ελευθερίου θυμάται τη συμμετοχή της στη Eurovision – Το μήνυμα στον Akyla

    Με αφορμή την έναρξη της Eurovision 2026, η Ελευθερία Ελευθερίου, θυμήθηκε τη δική της συμμετοχή από το 2012, ενώ παράλληλα έστειλε το δικό της μήνυμα στον Akyla και την Antigoni, που φέτος εκπροσωπεί την Κύπρο.

    Η Ελεθερία Ελευθερίου, είχε συμμετάσχει στη Eurovision το 2012 με το τραγούδι «Aphrodisiac».

  • Ο Akylas απαντά σε «κρίσιμες» ερωτήσεις – Πόσες φορές λέει «Ferto» στο τραγούδι του;

    20:44:11

    Ο Akylas, απάντησε σε μερικές από τις πιο κρίσιμες ερωτήσεις για τον διαγωνισμό, ενώ παράλληλα, καλεί το κοινό να χαρίσει τη θετική του ψήφο στην Ελλάδα.

    Πόσους από του «ανταγωνιστές» του αναγνώρισε βλέποντας παιδικές τους φωτογραφίες;

    Πόσα τραγούδια της Lady Gaga ξέρει;

  • Το βίντεο των 30 δευτερολέπτων από την δεύτερη πρόβα του Akyla

    20:33:08

    Στη σκηνή θα υπάρχει ένα ογκώδες πολύ - επίπεδο prop πάνω στο οποίο θα εκτυλίσσεται η ιστορία και το παιχνίδι του Akyla, ενώ στο πλευρό του θα βρίσκονται «χαρακτήρες» μεταξύ αυτών και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Akylas εμφανίζεται ντυμένος σαν «τίγρης» με μία αμφίεση που θυμίζει την εμφάνισή του στον εθνικό τελικό, ενώ από το σύνολο δεν λείπει το χαρακτηριστικό του σκουφάκι και οι γούνινες μπότες.

  • Οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν τον Akyla 2ο φαβορί

    20:25:03

    Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στην κούρσα της Eurovision 2026, καθώς οι πρώτες αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών φέρνουν τον Akylas και το τραγούδι «Ferto» στη δεύτερη θέση των προβλέψεων για τη νίκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το Eurovisionworld, η ελληνική συμμετοχή συγκεντρώνει ποσοστά που τη διατηρούν σταθερά πίσω μόνο από τη Φινλανδία, η οποία εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

  • Το βίντεο με όλες τις συμμετοχές του Α’ Ημιτελικού

    20:23:54

Eurovision 2026: Το «ιδιοφυές τρολάρισμα» της ιρλανδικής τηλεόρασης που μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό (Βίντεο)

Eurovision 2026: Πρώτος ο Akylas στο επίσημο exit poll δημοσιογράφων – «Νομίζω είναι φαβορί» (Βίντεο)

Ακύλας για τελικό Eurovision με Super Αποδόσεις

Eurovision 2026: Το βίντεο με όλες τις συμμετοχές του Α' Ημιτελικού

