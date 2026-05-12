Eurovision 2026: Η μεγάλη ώρα του Akyla - Live blog ο Α’ Ημιτελικός

Ο Akylas ανεβαίνει τέταρτος στη σκηνή της Eurovision 2026. Όλες οι εξελίξεις μέσα από την live blogging πλατφόρμα του Dnews.

Η αυλαία για τη Eurovision 2026 ανοίγει σε λίγη ώρα στη Βιέννη, με την έναρξη του Α’ Ημιτελικού να είναι πλέον γεγονός.

Ανάμεσα στους σημερινούς διαγωνιζόμενος βρίσκεται και ο Akylas, ο οποίος θα ανέβει τέταρτος στο stage με σκοπό να χαρίσει ένα απολαυστικό θέαμα στο κοινό και τις κριτικές επιτροπές, διεκδικώντας και επίσημα το χρυσό εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Στη σκηνή θα ανέβουν απόψε και οι ακόλουθες χώρες:

• Μολδαβία – Satoshi, «Viva, Moldova!»

• Σουηδία – FELICIA, «My System»

• Κροατία – LELEK, «Andromeda»

• Ελλάδα – Akylas, «Ferto»

• Πορτογαλία – Bandidos do Cante, «Rosa»

• Γεωργία – Bzikebi, «On Replay»

• Ιταλία – Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»

• Φινλανδία – Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»

• Μαυροβούνιο – Tamara Živković, Nova Zora»

• Εσθονία – Vanilla Ninja, Too Epic To Be True»

• Ισραήλ – Noam Bettan, «Michelle»

• Γερμανία – Sarah Engels, «Fire»

• Βέλγιο – ESSYLA, «Dancing on the Ice»

• Λιθουανία – Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»

• Άγιος Μαρίνος – SENHIT, «Superstar»

• Πολωνία – ALICJA, «Pray»

• Σερβία – LAVINA, «Kraj Mene»

