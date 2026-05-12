Η ιρλανδική τηλεόραση δεν θα προβάλει τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision καθώς μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό λόγω Ισραήλ. Αντίθετα στη θέση της θα προβάλει ένα από τα πιο αστεία επεισόδια αγαπημένης κωμικής σειράς, με την ιστορία του πάτερ Ted για την Eurovision.

Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας, RTÉ θα μεταδώσει το επεισόδιο του 1996, A Song for Europe, στο οποίο οι χαρακτήρες πάτερ Ted και πάτερ Dougal ερμηνεύουν το τραγούδι τους My Lovely Horse και κερδίζουν μηδενικούς βαθμούς.

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση ωστόσο του του δημιουργού της κωμικής σειράς Graham Linehan, ο οποίος κατηγόρησε το RTÉ ότι χρησιμοποιεί τη σειρά ως «εργαλείο αντισημιτικής παρενόχλησης». Χαρακτήρισε την κίνηση ως μια «πράξη αιχμηρού, χαρούμενου αντιπρογράμματος» ενώ απαίτησε την παραίτηση του γενικού διευθυντή του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, Kevin Bakhurst.

Το ειδησεογραφικό site Extra.ie, ωστόσο, χαιρέτισε την κίνηση ως «ιδιοφυές τρολάρισμα» και την χαρακτήρισε ως «το υπέροχο μποϊκοτάζ μου».

Η Ισπανία, η Σλοβενία, η Ολλανδία και η Ισλανδία αρνήθηκαν επίσης να στείλουν διαγωνιζόμενους στην Αυστρία, για τη Eurovision. Αντί για τον μεγάλο τελικό, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σλοβενίας θα μεταδώσει ντοκιμαντέρ με θέμα «Φωνές της Παλαιστίνης» και ο αντίστοιχος, της Ισπανίας ένα μουσικό πρόγραμμα με τίτλο «Το Σπίτι της Μουσικής».

Η σάτιρα της Eurovision για τον πατέρα Ted είναι ένα από τα πιο γνωστά επεισόδια της σειράς, μιας κωμωδίας για τους άτακτους ιερείς και την οικονόμο τους στο φανταστικό νησί Κράγκι. Προβλήθηκε στο Channel 4 από το 1995 έως το 1998 και απέσπασε πολλά βραβεία.

{https://www.youtube.com/watch?v=WTc0RAxSK2A}

Στο επεισόδιο «A Song for Europe», ο Τεντ και ο Ντούγκαλ εκπροσωπούν την Ιρλανδία με έναν απαράδεκτο «παιάνα», πάνω σε ένα άλογο, ένα τραγούδι που επιλέχθηκε επειδή θεωρείται τόσο φρικτό που σίγουρα θα αποτρέψει τον κίνδυνο να κερδίσει η Ιρλανδία και έτσι να πληρώσει τον λογαριασμό για τη φιλοξενία της επόμενης Eurovision.

Η πλοκή αντανακλούσε έναν διαδεδομένο μύθο ότι, μετά τη νίκη του 1992 και 1993, η Ιρλανδία επέλεξε μια φερόμενη αδύναμη συμμετοχή, το Rock ’n’ Roll Kids, το 1994 με σκοπό να χάσει. Ωστόσο, κέρδισε. Στο επεισόδιο του πάτερ Ted, το τέχνασμα λειτουργεί και οι ιερείς κερδίζουν μηδέν βαθμούς.

Το σερί της Ιρλανδίας στη Eurovision κορυφώθηκε το 1996 με μια έβδομη νίκη, ένα ρεκόρ που ισοφάρισε μόνο η Σουηδία. Ορισμένοι παρατηρητές έχουν αποδώσει τις επόμενες ήττες της Ιρλανδίας εν μέρει στην απόφαση του 2008 να συμμετάσχει ο Dustin the Turkey, μια παιδική μαριονέτα που τραγούδησε το Irelandee Douze Pointe από ένα καρότσι με ψώνια.

Με πληροφορίες του Guardian