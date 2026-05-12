Επρόκειτο να είναι η κορύφωση μιας φαινομενικά ατελείωτης ιστορίας επιτυχίας. Αλλά λίγο πριν την 70ή επέτειο της Eurovision, η Βιέννη καλείται να αντιμετωπίσει ηχηρές απουσίες και αντιδράσεις.

Λόγω μποϊκοτάζ για τη συμμετοχή του Ισραήλ, το μουσικό event θα πραγματοποιηθεί χωρίς την Ισπανία και την Ολλανδία, παραδοσιακά πέμπτη και έκτη μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά της Eurovision, την Ιρλανδία, την κάτοχο του ρεκόρ με τις περισσότερες νικητήριες αποστολές, τη Σλοβενία ​​και την Ισλανδία.

Είναι μια άνευ προηγουμένου στιγμή στα 70 χρόνια ιστορίας της Eurovision και θα μπορούσε να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για ένα θέαμα που βρίσκεται υπό πίεση να δικαιολογήσει το κόστος του σε μια εποχή περικοπών στους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

«Μακροπρόθεσμα, η χρηματοδότηση της Eurovision θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς η δημόσια χρηματοδότηση των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων δέχεται επιθέσεις σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο Irving Wolther, ιστορικός πολιτισμού και επί χρόνια παρατηρητής του διαγωνισμού τραγουδιού. «Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολιτικές διαμάχες δεν βοηθούν, φυσικά».

Οι «απώλειες»

Ο μεγάλος τελικός του 2025 στη Βασιλεία προσέλκυσε ένα ρεκόρ 166 εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτή η περσινή αύξηση των 3 εκατομμυρίων τηλεθεατών είναι πιθανό να σημειώσει κατακόρυφη πτώση καθώς ο φετινός διαγωνισμός υπόκειται σε απαγόρευση των ΜΜΕ σε ορισμένες από τις χώρες που καλούν σε μποϊκοτάζ για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Ο τελικός δεν θα μεταδοθεί στην Ιρλανδία, τη Σλοβενία ​​και την Ισπανία, όπου λίγο κάτω από 5,9 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν το θέαμα το 2025. Αντ' αυτού, ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE θα προβάλει το δικό του μουσικό αφιέρωμα, ενώ οι θεατές στην Ιρλανδία θα απολαύσουν την οικογενειακή κωμωδία κινουμένων σχεδίων Mummies και οι θεατές στη Σλοβενία ​​μια σειρά προγραμμάτων για την Παλαιστίνη.

Μειωμένα αναμένεται επίσης η τηλεθέαση στην Ολλανδία και την Ισλανδία, όπου οι εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς προβάλλουν τη διοργάνωση, αλλά αρνήθηκαν να υποβάλουν τους δικούς τους μουσικούς διαγωνιζόμενους.

Τα τρία κράτη που επιστρέφουν στη Eurovision αφού δεν συμμετείχαν τα τελευταία χρόνια, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Μολδαβία, είναι απίθανο να δώσουν στην διοργανώτρια EBU ένα ακόμη τηλεοπτικό ορόσημο για να καυχηθεί.

Η πολιτική διαμάχη έχει επηρεάσει τις κοινότητες των οπαδών που συνδέονται με τον διαγωνισμό. Το site των φανς, Eurovision Hub, δεν θα καλύψει τη διοργάνωση, καθώς ανακοίνωσε στα τέλη του 2025 ότι «δεν αισθανόμαστε πλέον στην ίδια γραμμή με τον διαγωνισμό στην τρέχουσα κατάστασή του».

«Νιώθω σαν η φετινή εξέλιξη να είναι λίγο αντικλιμακωτική», δήλωσε ο Paul Jordan, ιστορικός του διαγωνισμού τραγουδιού, ο οποίος είπε ότι είδε φιλίες που σφυρηλατήθηκαν μέσα από την αγάπη για τη Eurovision να διαλύονται από την πολιτική διαμάχη. «Η Eurovision υποτίθεται ότι είναι χαρούμενη. Αλλά φέτος είναι λίγο θλιβερή».

Τα πέντε αποσχισθέντα κράτη ανακοίνωσαν το μποϊκοτάζ τους τον περασμένο Δεκέμβριο, αφού το Ισραήλ έλαβε το πράσινο φως για να διαγωνιστεί πριν δοθεί στους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς δικαίωμα ψήφου για την ένταξή του. Η συνθήκη αυτή κορύφωσε μια τεταμένη αντιπαράθεση που είχε ξεκινήσει με το Ισραήλ από την την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον επακόλουθο, ανελέητο βομβαρδισμό της Γάζας. Οι επικριτές κατηγορούν την EBU για δύο μέτρα και σταθμά, δεδομένου ότι η Ρωσία αποκλείστηκε από τη Eurovision μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Ενόψει της 70ής επετείου της Eurovision, η EBU ανακοίνωσε πρόσφατα την επέκταση της μορφής στην ασιατική αγορά, με έναν εναρκτήριο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στην Ασία που θα πραγματοποιηθεί στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Για τη Βιέννη, ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green, έχει υποσχεθεί ένα εντυπωσιακό σόου που θα τιμήσει τη «μοναδική ικανότητα του διαγωνισμού να φέρνει κοντά ανθρώπους πέρα ​​από σύνορα και γενιές». Μια νέα λειτουργία στην επίσημη εφαρμογή της Eurovision θα δώσει στους φανατικούς θαυμαστές πρόσβαση σε αρχειακές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων ψηφοφορίας και των διαγωνιζόμενων που καλύπτουν επτά δεκαετίες.

Διαμαρτυρίες αντί γιορτής

Ωστόσο, είναι αμφίβολο αν η απολίτικη νοσταλγία θα είναι η κυρίαρχη διάθεση στους δρόμους της Βιέννης ενόψει του τελικού του Σαββάτου. Εκτός από τους δύο ημιτελικούς του διαγωνισμού απόψε και την Πέμπτη, η Βιέννη θα «φιλοξενήσει» συγκεντρώσεις σε ένδειξη υποστήριξης και διαμαρτυρίας κατά της συμμετοχής του Ισραήλ.

Περίπου 3.000 διαδηλωτές αναμένεται να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση στο Resselpark την Παρασκευή για να τιμήσουν την Ημέρα της Παλαιστινιακής Νάκμπα, προς τιμήν των περισσότερων από 700.000 Παλαιστινίων που έφευγαν ή εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους στον πόλεμο του 1948, με αποτέλεσμα τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ.

Το Σάββατο, την ημέρα του μεγάλου τελικού, η αστυνομία της Βιέννης δήλωσε ότι αναμένει περίπου 3.000 άτομα να συμμετάσχουν σε μια πορεία διαμαρτυρίας με το σύνθημα «Αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη». Αναμένεται ωστόσο αντιδιαδήλωση με τίτλο «12 σημεία κατά του αντισιωνισμού - για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision» με 50 έως 100 συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα για την αυστριακή εφημερίδα Der Standard, μόνο το 26% των ερωτηθέντων συμφώνησε με τη δήλωση ότι ο διαγωνισμός τραγουδιού «έφερε την Ευρώπη πιο κοντά», ενώ το 52% δήλωσε ότι η φιλοξενία της εκδήλωσης ήταν πολύ ακριβή για την Αυστρία.

Η ισραηλινή προπαγάνδα

Στις δύο τελευταίους διαγωνισμούς ωστόσο της Eurovision, η γεωπολιτική δεν εκδηλώθηκε μόνο με τη μορφή διαμαρτυριών γύρω από τους χώρους της εκδήλωσης αλλά και με τα τραγούδια στη σκηνή.

Το 2024, η Ισραηλινή διαγωνιζόμενη Eden Golan έλαβε άδεια από την EBU για να διαγωνιστεί, αφού άλλαξε τους στίχους του τραγουδιού της Hurricane. Ο αρχικός τίτλος του, October Rain, θεωρήθηκε ότι αναφερόταν στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και είχε αποκλειστεί για παραβίαση των κανόνων περί πολιτικής ουδετερότητας.

Η διαγωνιζόμενη ξανά του Ισραήλ την επόμενη χρονιά, το 2025, η Yuval Raphael, ήταν επιζήσασα της επίθεσης στο φεστιβάλ Nova, και οι στίχοι της μπαλάντας της New Day Will Rise φάνηκε να αναφέρονται στην τραυματική της εμπειρία. Και στις δύο περιπτώσεις, το Ισραήλ είχε ισχυρή απόδοση στην ψηφοφορία του κοινού, αλλά η έντονη προώθηση των καλλιτεχνών του από την ισραηλινή κυβέρνηση μέσω των social media έχει προκαλέσει οργή. Χαρακτηριστική είναι η έρευνα των New York Times,που αποκαλύπτει την ισραηλινή προπαγάνδα πίσω από τη Eurovision.

Οι αλλαγές στους κανόνες ψηφοφορίας για το 2026 σημαίνουν ότι ο μέγιστος αριθμός ψήφων θα μειωθεί από 20 σε 10 ανά διαδρομή πληρωμής, όπως online, μήνυμα ή τηλεφωνική κλήση. Φέτος, το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον 28χρονο Noam Bettan. Η ανακοίνωση του τραγουδιού του, Michelle, αρχικά πυροδότησε εικασίες ότι θα μπορούσε να αναφέρεται στη Michelle Rukovicin, μια στρατιώτη που τραυματίστηκε σοβαρά στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και έμεινε σε κώμα, αλλά ανάρρωσε και παντρεύτηκε τον σύντροφό της πέρυσι.

Οι στίχοι του τραγουδιού, που ακούγονται στα γαλλικά, τα εβραϊκά και τα αγγλικά, κάνουν αυτή τη θεωρία να ακούγεται παράλογη, καθώς ασχολείται με τον «τοξικό έρωτα» του ερμηνευτή για μια γυναίκα που αποκαλεί «βασίλισσα των προβλημάτων». Οι στοιχηματικές εταιρείες θεωρούν την συμμετοχή του Ισραήλ ως πέμπτο φαβορί, με τη δραματική μπαλάντα Liekinheitin της Φινλανδίας, των Linda Lampenius και Pete Parkkonen, να ηγείται. Άλλοι υποψήφιοι νικητές που προβάλλονται είναι το Ferto του Akyla και το Før Vi Går Hjem του Δανού Søren Torpegaard Lund.

Με πληροφορίες του Guardian