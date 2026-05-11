Οι κυβερνήσεις υποτίθεται ότι δεν παρεμβαίνουν στην ψηφοφορία για τη Eurovision, αλλά το Ισραήλ φέρεται να δαπάνησε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε μάρκετινγκ.

Οι προσπάθειες του Ισραήλ να επηρεάσει την ψηφοφορία της Eurovision ξεκίνησαν χρόνια πριν γράφουν οι NY Times, που αποκαλύπτουν την προπαγάνδα για το πώς το γραφείο Νετανιάχου μετέτρεψε τη μουσική σκηνή σε εργαλείο δύναμης.

«Το περασμένο φθινόπωρο και χειμώνα, ανώτεροι Ισραηλινοί διπλωμάτες επικοινώνησαν επειγόντως με αξιωματούχους και τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλη την Ευρώπη για να αντιμετωπίσουν ένα λεπτό, αν και απροσδόκητο θέμα: τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ήθελαν να απαγορεύσουν τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovisionκαι απείλησαν να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό λόγω του πολέμου στη Γάζα. Κάποιοι μάλιστα κατηγόρησαν την ισραηλινή κυβέρνηση ότι επηρέασε άδικα τα αποτελέσματα μέσω μιας μαζικής εκστρατείας ψηφοφορίας» γράφουν οι NYTimes.

Το Ισραήλ αναμφισβήτητα είχε μεγαλύτερες διπλωματικές ανησυχίες από έναν διαγωνισμό ποπ μουσικής, ακόμη και έναν που μετρά τα 166 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών είχε πρόσφατα κατηγορήσει το Ισραήλ ότι διέπραξε γενοκτονία, την οποία όμως οι Ισραηλινοί αρνήθηκαν σθεναρά. Και οι παγκόσμιοι ηγέτες αναγνώριζαν την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, στην οποία είχε αντιταχθεί εδώ και καιρό.

«Είμαι λίγο έκπληκτος γιατί αυτό είναι ένα θέμα που εξετάζει η πρεσβεία», έγραψε ο Stefan Eiriksson, επικεφαλής του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Ισλανδίας, σε έναν Ισραηλινό διπλωμάτη που ήθελε να συζητήσει τη Eurovision τον περασμένο Δεκέμβριο.

Έρευνα ωστόσο που διεξήγαγαν οι NYTimes, διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει οργανώσει μια «καλά δομημένη εκστρατεία» για να χρησιμοποιήσει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision ως εργαλείο «ήπιας ισχύος».

Η έρευνα των New York Times ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ διεξήγαγε μια κρατικά υποστηριζόμενη εκστρατεία επιρροής κατά τη διάρκεια προηγούμενων Eurovision, τροφοδοτώντας εικασίες ότι τα αποτελέσματα διαστρεβλώθηκαν.

Στο ρεπορτάζ, οι New York Times ισχυρίζονται ότι η ισραηλινή κυβέρνηση χρησιμοποίησε τον διαγωνισμό τραγουδιού ως τρόπο για να «βελτιώσει την φθίνουσα φήμη της χώρας και να συγκεντρώσει διεθνή υποστήριξη» και είχε εφαρμόσει προωθητικές ενέργειες γύρω από τον διαγωνισμό, ήδη από 2018. Σύμφωνα με τους NYTimes η κυβέρνηση δαπάνησε τουλάχιστον 1 εκατ. δολάρια για το μάρκετινγκ της Eurovision. Μέρος αυτής της χρηματοδότησης προήλθε από το γραφείο hasbara του πρωθυπουργού Μπένιαμίν Νετανιάχου, το οποίο ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με τη δημόσια εικόνα του έθνους. Μόνο το 2024, φέρεται να διατέθηκαν 800.000 δολάρια για την «προώθηση των ψήφων» για τον διαγωνισμό.

Οι κυβερνήσεις υποτίθεται ότι δεν παρεμβαίνουν στην ψηφοφορία, και ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ενώ οι ενέργειες του Ισραήλ ήταν υπερβολικές, δεν συνέβαλαν στο να έρθει η χώρα στη δεύτερη θέση το 2024, οπότε εκπροσωπήθηκε από την Eden Golan ή το 2025 από την Yuval Raphael.

Οι New York Times αναφέρουν επίσης ότι ενώ οι διαγωνιζόμενοι του Ισραήλ κέρδισαν τις ψήφους του κοινού από χώρες όπου το Ισραήλ είναι «βαθιά αντιδημοφιλές», δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η κυβέρνησή του χρησιμοποίησε bots ή άλλες μυστικές μεθόδους για να επηρεάσει το συνολικό αποτέλεσμα. Πέρυσι, ο Νετανιάχου κοινοποίησε μια εικόνα στα social media ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να ψηφίσουν 20 φορές (το μέγιστο ποσό) για την Raphael, και πολλές φιλοϊσραηλινές ομάδες σε όλη την Ευρώπη φέρεται να μοιράστηκαν την εικόνα αυτή.

Ο Doron Medalie, πρώην τραγουδοποιός της Eurovision για το Ισραήλ, υπερασπίστηκε τη στρατηγική και δήλωσε στους NYTimes πως «όλοι ζηλεύουν και εξοργίζονται επειδή το Ισραήλ επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα».

Μετά την Eurovision του 2025, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ορισμένων χωρών απαίτησαν να δουν τα δεδομένα της ψηφοφορίας και άλλοι ζήτησαν εξωτερική έρευνα για τα αποτελέσματα, και ενώ ο διευθυντής του διαγωνισμού υποσχέθηκε ότι το διοικητικό όργανο θα επανεξέταζε την ψηφοφορία, η ομάδα δεν έλαβε ποτέ «πλήρη ανάλυση της ψήφου».

Τον περασμένο Ιούλιο, προέκυψε περισσότερη πίεση για το σύστημα ψηφοφορίας και προσπάθειες που κατέβαλε η κυβέρνηση του Ισραήλ. Τότε η Ισπανία είχε ζητήσει να γίνει συζήτηση για τη συμμετοχή του Ισραήλ σε μια συνάντηση ραδιοτηλεοπτικών φορέων στο Λονδίνο, και επίσης πίεσε για αλλαγή στο σύστημα ψηφοφορίας.

Ο βετεράνος της Τσεχικής ραδιοτηλεόρασης Petr Dvorak προσλήφθηκε στη συνέχεια για να πάρει συνεντεύξεις από μέλη της EBU σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενώ οι απόψεις διέφεραν, ορισμένοι «θεώρησαν ότι το Ισραήλ ως κράτος χρησιμοποιεί μερικές φορές αυτήν την εκδήλωση ως κάποιο είδος διαφημιστικού εργαλείου».

Αργότερα τον ίδιο μήνα, ο Green δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ δεν είχαν επηρεάσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του 2025, αλλά δεν παρείχε μια ενδελεχή εικόνα των δεδομένων. Συμβούλεψε επίσης τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σχετικά με τη χρήση των social media για την απόκτηση ψήφων κάτι που το μέσο συνόψισε ως εξής: ενώ οι διαδικτυακές καμπάνιες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ψηφοφορία, οι προσπάθειες του Ισραήλ δεν το είχαν κάνει.

Μετά από μυστική ψηφοφορία, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς συμφώνησαν να αλλάξουν οι κανόνες εγκαίρως για τον διαγωνισμό του 2026, έτσι ώστε ο μέγιστος αριθμός ψήφων ανά θεατή να μειωθεί σε 10, αντί για 20. Σύμφωνα με τους New York Times, ήδη μια ομάδα πίσω από την συμμετοχή του Ισραήλ για το 2026, Noam Bettan, έχει προχωρήσει σε προωθητικές ενέργειες στα social media ενθαρρύνοντας τον κόσμο να τον ψηφίσει 10 φορές.

«Η χρήση άμεσης πρόσκλησης για δράση για να ψηφίσουν 10 φορές έναν καλλιτέχνη ή ένα τραγούδι δεν είναι επίσης σύμφωνη με τους κανόνες μας, ούτε με το πνεύμα του διαγωνισμού», δήλωσε ο Green σε δήλωσή του, διαβεβαιώνοντας επίσης ότι τέτοιες καμπάνιες δεν μπορούν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Το Ισραήλ πρόκειται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό του 2026, ο οποίος ξεκινά Τρίτη 12 Μαΐου με τον πρώτο ημιτελικό. Ο Green ανάρτησε μία ανοιχτή επιστολή προς τους φανς της Eurovision τον Δεκέμβριο, αναφερόμενος στην απόφαση να συμπεριληφθεί το Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό, παρα΄τις έντονες αντιδράσεις. Αναγνώρισε ότι «πολλοί από εσάς θα νιώθετε έντονα συναισθήματα αυτή τη στιγμή», ιδιαίτερα γύρω από «τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και το πώς αυτή η πραγματικότητα συνδέεται με τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision».

Ωστόσο, προειδοποίησε επίσης τους φανς που «θέλουν να λάβουν μια καθορισμένη θέση για τα γεωπολιτικά γεγονότα», εξηγώντας πως «Ο μόνος τρόπος με τον οποίο ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision μπορεί να συνεχίσει να φέρνει τους ανθρώπους κοντά είναι διασφαλίζοντας ότι καθοδηγούμαστε από τους κανόνες μας πρώτα και κύρια».

Πίεση για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό έχει ασκηθεί από την οργάνωση No Music For Genocide, η οποία εξέδωσε μια ανοιχτή επιστολή, υπογεγραμμένη από πάνω από 1.100 πολιτιστικούς λειτουργούς και καλλιτέχνες, καλώντας τους θαυμαστές να μποϊκοτάρουν τη φετινή Eurovision, εκτός εάν απαγορευτεί στο Ισραήλ η συμμετοχή.

Η ανοιχτή επιστολή κοινοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 21 Απριλίου και είχε υπογραφές από τους Brian Eno, Massive Attack, Paloma Faith, Paul Weller, Kneecap, Hot Chip, Of Monsters and Men, IDLES, Primal Scream, Sigur Rós, Young Fathers, Mogwai, Black Country New Road, Erika de Casier, Nadine Shah, Dry Cleaning, Ólafur Arnalds, David Holmes, Nemahsis, Macklemore, Roger Waters, Peter Gabriel, Vacations, Smerz, αρκετούς πρώην φιναλίστ της Eurovision και άλλους.