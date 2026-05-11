Στον δρόμο για τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026.

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου η Eurovision 2026 ανοίγει την αυλαία για να υποδεχθεί στη σκηνή τους διαγωνιζόμενους του Α’ Ημιτελικού για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού, που πραγματοποιείται στην Αυστρία της Βιέννης.

Σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, πραγματοποιείται και η τελική πρόβα που κρίνεται κρίσιμη για τους διαγωνιζόμενους καθώς θα προκύψουν και οι πρώτες βαθμολογίες του Α’ Ημιτελικού με την κάθε εμφάνιση να βιντεοσκοπείται.

{https://x.com/EurovisionNewZ/status/2053906305518030984/photo/1}

Ο Akylas, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, αναμένεται να βρεθεί στη σκηνή για να διαγωνιστεί στην τέταρτη θέση, ενώ ήδη έχουν έρθει στο φως τις δημοσιότητας οι πρώτες εικόνες από τη σημερινή πρόβα.

Υπενθυμίζεται ότι στη σκηνή της Βιέννης θα ανέβουν και παλιοί γνώριμοι του θεσμού, ανάμεσά τους και η Βίκυ Λέανδρος που θα ερμηνεύσει το «L'amour est bleu».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με το συγκεκριμένο τραγούδι είχε κατακτήσει την τέταρτη θέση όταν διαγωνίστηκε εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο το 1967.

Πριν από λίγη ώρα, ανέβηκαν στη σκηνή οι φετινοί οικοδεσπότες, η Βικτόρια Σβαρόφκι και ο Μίκαελ Όστροβσκι, με σκοπό να πραγματοποιήσουν τη δική τους πρόβα.

{https://x.com/EurovisionNewZ/status/2053915644895039832/photo/1}

Μάλιστα, λίγο αργότερα ανέβηκε στο stage η Αλιόνα Μουν, η εκπρόσωπος της Μολδαβίας από το 2013, που είχε εκπροσωπήσει τη χώρα με το τραγούδι «O mie».

{https://x.com/EurovisionNewZ/status/2053916999521362356}