Ο Akylas ολοκλήρωσε την σημερινή του πρόβα στη Βιέννη λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026. Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα στα προγνωστικά.

Μία εμφάνιση γεμάτες με εκπλήξεις και συμβολισμούς φαίνεται να ετοιμάζει ο Akylas και η ελληνική αποστολή της Eurovision 2026.

Όπως είχε γίνει μέχρι τώρα γνωστό το βασικό concept της ελληνικής συμμετοχής είναι η παρουσίαση ενός video game με τα πρόσωπα που πλαισιώνουν τον φετινό εκπρόσωπο να έχουν το δικό τους ρόλο στη σκηνή.

Ο Akylas σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και τα δημοσιεύματα του ogaegreece.com, μετατρέπεται σε Akylachu και ξεκινάει τη δράση του ήδη από την postcard του όπου απεικονίζεται να πατάει την ένδειξη start, όπως ακριβώς και στα βιντεοπαιχνίδια.

Οι εκπλήξεις ωστόσο συνεχίζονται.

Το πατίνι, που λεγόταν μέχρι σήμερα ότι θα εμφανιστεί στην λήξη του τραγουδιού, θα είναι στη σκηνή στην αρχή της εμφάνισης ενώ το στιγμιότυπο θα πλαισιώνεται από πυροτεχνήματα.

Μία ακόμη από τις εκπλήξεις που αναμένεται να παρακολουθήσει το κοινό είναι η λύρα του Akyla.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, θα βγάλει μία λύρα από πρόσωπο που θα βρίσκεται επάνω στη σκηνή με τον ίδιο τρόπο που είχε κάνει και η Έλενα Παπαρίζου το 2005.

Σε ό,τι αφορά του υπόλοιπους τέσσερις χαρακτήρες, εμφανίζονται στη σκηνή περίπου στη μέση του τραγουδιού μέσα από ένα εμβληματικό prop που μοιάζει να είναι χωρισμένο σε δωμάτια.

Όσον αφορά την Παρθένα Χοροζίδου, αναμένεται να εμφανιστεί στη σκηνή με μαντήλα στα χρώματα που χαρακτηρίζουν τον Akyla, υποδυόμενη κάποιο συγγενικό πρόσωπο του Akylachu.

Παράλληλα, ο Χρήστος Νικολάου θα ανέβει στη σκηνή ως ένας επιχρυσωμένος ιππότης, δημιουργώντας έναν άμεσο παραλληλισμό με το χρήμα, ενώ ο Μιχαηλίδης Μιχάλης θα ενσαρκώνει ένα άγαλμα βαμμένος με λευκή μπογιά.

Τέλος, στη λεγόμενη «γέφυρα» του κομματιού, που ο Akylas αναφέρεται στη μητέρα του, θα σταθεί μόνος του στη σκηνή πάνω σε ένα υπερυψωμένο σημείο, ενώ από πίσω του θα προβάλλονται οι στίχοι μεταφρασμένοι στα αγγλικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Akylas παραμένει στην δεύτερη θέση των προγνωστικών, προηγείται η Φινλανδία και ακολουθεί η Δανία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα συμμετέχει στον Α’ Ημιτελικό και θα διαγωνιστεί στην τέταρτη θέση, αύριο, Τρίτη 11 Μαΐου 2026.