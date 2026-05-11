Η δράση του γιατρού στη Θεσσαλονίκη αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία καρκινοπαθή το 2022.

Σε κάθειρξη 12 ετών καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ογκολόγος, ο οποίος εξαπατούσε καρκινοπαθείς τάζοντας νέες θεραπείες στο Θεάγενειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απάτη και δωροληψία, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο λάμβανε «φακελάκι» από τους ασθενείς κατά το διάστημα 2017 με 2022. Ο γιατρός κατηγορείται ότι από τότε εξαπατούσε ασθενείς του, εισέπραττε χρήματα προκειμένου τους πουλάει φάρμακα, από άλλες χώρες, όπως έλεγε, τα οποία δεν έφταναν ποτέ, όπως επίσης υποσχόταν ότι θα τους υποβάλλει σε πρωτοποριακές θεραπείες, οι οποίες όμως δεν υπήρχαν.

Η δράση του γιατρού αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που έγινε σε βάρος του τον Αύγουστο του 2022. Κατά την απολογία του παραδέχθηκε την πράξη του, λέγοντας πως παρασύρθηκε από τον τζόγο, στην παγίδα του οποίου έπεσε εξαιτίας της ασθένειας του Πάρκινσον που πάσχει από το 2016. Παράλληλα, ζήτησε επιείκεια από το δικαστήριο προκειμένου να αποζημιώσει τα θύματά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο ογκολόγος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή το 2025, ενώ είχε παυθεί από τα καθήκοντά του.

