Ο πρώην παίκτης του NFL, Joel Rufus French, καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή του σε απάτη ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων εις βάρος του Medicare και του προγράμματος CHAMPVA του Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων των ΗΠΑ.

Ο 47χρονος από το Μισισιπή, ο οποίος είχε αγωνιστεί στους Seattle Seahawks και Green Bay Packers, φέρεται να διαχειριζόταν ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού και τηλεμάρκετινγκ, μέσω του οποίου προωθούνταν ορθοπεδικά βοηθήματα σε ηλικιωμένους και βετεράνους, που είτε δεν τα χρειάζονταν είτε δεν τα είχαν ζητήσει ποτέ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο French συνεργαζόταν με τηλεφωνικά κέντρα στο εξωτερικό, τα οποία επικοινωνούσαν με ηλικιωμένους πολίτες και αποσπούσαν προσωπικά και ασφαλιστικά στοιχεία. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι συνομιλίες αλλοιώνονταν ώστε να φαίνεται πως οι ασθενείς είχαν συναινέσει στην παραλαβή των ιατρικών προϊόντων.

Οι Αρχές αναφέρουν ακόμη ότι ο πρώην αθλητής πλήρωνε παράνομα εταιρείες τηλεϊατρικής για την έκδοση ψευδών ιατρικών γνωματεύσεων από γιατρούς και νοσηλευτές που δεν είχαν εξετάσει ποτέ τους ασθενείς. Στη συνέχεια, οι παραγγελίες μεταπωλούνταν σε εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού που υπέβαλαν αιτήματα αποζημίωσης στο Medicare.

Για να αποκρύψει τη συμμετοχή του, ο French χρησιμοποιούσε εικονικούς ιδιοκτήτες και πλαστά έγγραφα, μέσω οκτώ διαφορετικών εταιρειών προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού.

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι ο καταδικασθείς εκμεταλλεύτηκε ευάλωτους ηλικιωμένους και οικογένειες βετεράνων με σκοπό τον παράνομο πλουτισμό, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως μία από τις σοβαρότερες απάτες στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης.

Εκτός από την πολυετή κάθειρξη, το δικαστήριο διέταξε τον French να καταβάλει αποζημίωση άνω των 110 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικοί λογαριασμοί συνολικής αξίας περίπου 17 εκατομμυρίων δολαρίων.