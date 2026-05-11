Έρευνα διαπιστώνει ότι σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Μεξικό, όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερες ώρες, τα ποσοστά παχυσαρκίας είναι υψηλότερα.

Όσοι εργάζονται περισσότερες ώρες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι παχύσαρκοι και η μείωση του χρόνου εργασίας θα μπορούσε να βοηθήσει στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Διεθνής έρευνα που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παχυσαρκίας στην Κωνσταντινούπολη σύγκρινε τα εργασιακά πρότυπα και τα ποσοστά παχυσαρκίας σε 33 χώρες του ΟΟΣΑ από το 1990 έως το 2022. Η μελέτη διαπίστωσε ότι χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Μεξικό και η Κολομβία, όπου καταγράφονται περισσότερες ώρες εργασίας ετησίως, είχαν και υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας.

Η μείωση των ετήσιων ωρών εργασίας κατά 1% συνδέθηκε με μείωση των ποσοστών παχυσαρκίας κατά 0,16%. Οι συγγραφείς της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έλλειψη χρόνου για άσκηση και το άγχος που προκαλεί η εργασία μπορεί να είναι αιτίες που όσοι σχολάνε πιο αργά είναι πιο πιθανό να πάρουν βάρος.

Η δρ Pradeepa Korale-Gedara από το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι το αυξημένο άγχος ανεβάζει τα επίπεδα της κορτιζόλης, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να αποθηκεύει περισσότερο λίπος, ενώ πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται σε επαγγέλματα όπου δεν μπορούν να καταναλώσουν ενέργεια.

«Όταν οι άνθρωποι έχουν μια πιο ισορροπημένη ζωή, ζουν καλύτερα», αναφέρει. «Έχουν λιγότερο άγχος, καλύτερη διατροφή και συμμετέχουν περισσότερο σε σωματικές δραστηριότητες», προσθέτει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Tετραήμερη εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αν και οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει σχέση αιτίου-αποτελέσματος και πως τα διαφορετικά επίπεδα εισοδήματος μεταξύ των χωρών μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο, τα ευρήματα αναζωπύρωσαν τις εκκλήσεις για τετραήμερη εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Περίπου 200 εταιρείες έχουν ήδη υιοθετήσει αυτό το μοντέλο εργασίας. Παράλληλα, το δημοτικό συμβούλιο του South Cambridgeshire, όπου οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες κέρδισαν 43 από τις 45 έδρες στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, έχει εφαρμόσει τετραήμερη εργασία για όλο το προσωπικό.

Στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν ότι περισσότεροι από 200.000 εργαζόμενοι έχουν περάσει σε τετραήμερη εργασία μετά την πανδημία της Covid-19.

Ο James Reeves, υπεύθυνος καμπάνιας του οργανισμού 4 Day Week Foundation, δήλωσε:

«Η τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τα επίπεδα παχυσαρκίας στη Βρετανία, δίνοντας σε εκατομμύρια ανθρώπους τον χρόνο που χρειάζονται για να εγκαταλείψουν ανθυγιεινές συνήθειες και να κάνουν πιο υγιεινές επιλογές. Είναι απαραίτητο οι τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις να εξετάσουν σοβαρά τον ρόλο που μπορεί να παίξει η μικρότερη εργάσιμη εβδομάδα στη βελτίωση της. Το ωράριο εννέα με πέντε, πέντε ημέρες την εβδομάδα, είναι 100 ετών και έχει έρθει η ώρα να εκσυγχρονιστεί».

Η δρ Rita Fontinha, ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Reading, η οποία δημοσίευσε πέρυσι ανασκόπηση στοιχείων για την τετραήμερη εργασία και έχει χρηματοδοτηθεί από την πορτογαλική κυβέρνηση για πιλοτική εφαρμογή του μέτρου εκεί, δήλωσε ότι η παχυσαρκία συνδέεται στενά με την έλλειψη χρόνου.

«Αν δουλεύεις σε δύο δουλειές ή εργάζεσαι πολλές ώρες, απλώς δεν έχεις την ενέργεια να μαγειρέψεις και γίνεται πιο εύκολο να αγοράσεις κάτι έτοιμο ή επεξεργασμένο. Η τετραήμερη εργασία ή άλλες μορφές μείωσης του χρόνου εργασίας συνδέονται με καλύτερες επιλογές όσον αφορά τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο, συμβάλλοντας σε πιο υγιείς κοινωνίες».

Με πληροφορίες από Guardian