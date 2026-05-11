Ο Κώστας Τσουκαλάς απείχε αρκετά από τη γραμμή «νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά». Τι απάντησε ο Κώστας Ζαχαριάδης για τα όσα είπε για τον Τσίπρα.

Για πρώτη φορά, τουλάχιστον διά στόματος του Κώστα Τσουκαλά, φαίνεται να αναπροσαρμόζεται η μέχρι πρότινος κεντρική γραμμή του ΠΑΣΟΚ περί «νίκης έστω και με μία ψήφο διαφορά». Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» έριξε αισθητά τον πήχη ενόψει των εκλογών, βάζοντας ουσιαστικά στο τραπέζι ακόμη και το ενδεχόμενο πρωτιάς της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη κάλπη, με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ.

Πρόκειται για μια σαφή διαφοροποίηση από τη γραμμή που ακολουθούσε το τελευταίο διάστημα η Χαριλάου Τρικούπη, με κορυφαία στελέχη - αλλά και τον ίδιο τον Κώστα Τσουκαλά - να επαναλαμβάνουν σε κάθε τόνο πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές, «έστω και με μία ψήφο διαφορά».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να αναδείξει το δίλημμα που θέτει το κόμμα του προς τους ψηφοφόρους του προοδευτικού χώρου, έστρεψε τα «πυρά» του προς τη Νέα Δημοκρατία και ταυτόχρονα προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας:

«Βλέπουμε εδώ και πολλές μέρες διάφορα στελέχη της ΝΔ που βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο συνειδητά και λένε “εμείς θέλουμε δεύτερο κόμμα το κόμμα του κ. Τσίπρα”. Ο κ. Μαρινάκης είπε “τον θέλουμε γιατί είναι χορηγός μας”, ο κ. Γεωργιάδης είπε “τον θέλουμε γιατί είναι βολικό”. Προφανώς θέλουν μια βολική αντιπολίτευση, μια αντιπολίτευση η οποία έχει χάσει πολλές φορές, έχει κριθεί».

Ωστόσο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η συνέχεια της τοποθέτησής του, καθώς εκεί ο Κώστας Τσουκαλάς περιέγραψε ανοιχτά ως πιθανό σενάριο την πρωτιά της ΝΔ στην πρώτη κάλπη, μεταφέροντας ουσιαστικά το κέντρο βάρους από τη μάχη για την πρώτη θέση στη μάχη για τον «ισχυρό αντίπαλο» απέναντι στην κυβέρνηση.

«Εμάς δεν είναι αντίπαλός μας ο Τσίπρας, αντίπαλός μας είναι η ΝΔ. Καλούμε τους πολίτες να πάνε και να στηρίξουν την παράταξη εκείνη που φοβάται η ΝΔ. Θα παίξει τα ρέστα της η ΝΔ να μην έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ γιατί ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη έστω και με μικρή διαφορά, η ΝΔ ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη, με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί».

Η συγκεκριμένη αποστροφή δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς για πρώτη φορά κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δεν θέτει ως βασικό πολιτικό στόχο την πρωτιά από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, αλλά επικεντρώνεται στη διαμόρφωση ενός ισχυρού διπολισμού απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τελευταίες δημοσκοπήσεις προκαλούν προβληματισμό στη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ παράλληλα εντείνεται η συζήτηση γύρω από τις πολιτικές κινήσεις και την πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αποτρέψει τη δημιουργία νέας δυναμικής στον χώρο της Κεντροαριστεράς και να επαναφέρει το δίλημμα «ΠΑΣΟΚ ή Τσίπρας» προς τους προοδευτικούς ψηφοφόρους.

Ζαχαριάδης: «Ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω ανικανότητας και ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη»

Απάντηση στις δηλώσεις του Κώστα Τσουκαλά έδωσε, στην ίδια εκπομπή ο Κώστας Ζαχαριάδης, σχολιάζοντας κυρίως την αναφορά περί «βολικής αντιπολίτευσης» που θα αποτελούσε για τη Νέα Δημοκρατία μια πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να αντιστρέψει πλήρως το επιχείρημα της Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση για επανενεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα προκύπτει ακριβώς επειδή το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατάφεραν να διαμορφώσουν πλειοψηφική δυναμική απέναντι στην κυβέρνηση.

«Ως αυτοκριτική το λέει; Γιατί εδώ και δύο χρόνια ο κ. Ανδρουλάκης είναι μόνος του στο πολιτικό σκηνικό, ο Τσίπρας δεν ήταν στο προσκήνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ απαξιώθηκε, κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια ο Φάμελλος αλλά εν πάση περιπτώσει κοινοβουλευτικά είναι αρχηγός της δεύτερης δύναμης ο κ. Ανδρουλάκης», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας: «Δηλαδή στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα. Από εκεί και πέρα αν κάποιος νομίζει ότι τσιμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα σε αυτή τη φάση κάνει πολύ μεγάλο λάθος».

Η τοποθέτηση Ζαχαριάδη αποτυπώνει τη νέα γραμμή αντιπαράθεσης που φαίνεται να διαμορφώνεται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ γύρω από το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, με τα δύο κόμματα να ανταγωνίζονται πλέον ανοιχτά για το ποιος μπορεί να εκφράσει αποτελεσματικότερα τον έτερο κυβερνητικό πόλο.