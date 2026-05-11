Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών. Τα εισοδήματα του Αλέξη Τσίπρα για το 2024 έφτασαν τα 72.140,64 ευρώ, ενώ στο Πόθεν Έσχες έχουν δηλωθεί ακόμα: 4 επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, 7 τραπεζικοί λογαριασμοί, 5 ακίνητα και 1 μοτοσυκλέτα.
Έχει συνολικές καταθέσεις ύψους 315.403,24 ευρώ.
Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει κατά 90% στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία (ΑΜΚΕ), ενώ έχει οφειλές 6.175,67 ευρώ από χρήση πιστωτικής κάρτας.
