Δείτε το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Τσίπρα.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών. Τα εισοδήματα του Αλέξη Τσίπρα για το 2024 έφτασαν τα 72.140,64 ευρώ, ενώ στο Πόθεν Έσχες έχουν δηλωθεί ακόμα: 4 επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, 7 τραπεζικοί λογαριασμοί, 5 ακίνητα και 1 μοτοσυκλέτα.

Έχει συνολικές καταθέσεις ύψους 315.403,24 ευρώ.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει κατά 90% στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία (ΑΜΚΕ), ενώ έχει οφειλές 6.175,67 ευρώ από χρήση πιστωτικής κάρτας.

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Τσίπρα: