Οι Red Hot Chili Peppers παραχώρησαν τη δισκογραφία τους στη Warner Music Group.

Οι Red Hot Chili Peppers πούλησαν τον κατάλογο των τραγουδιών τους στη Warner Music Group για περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια.

Η μπάντα θα παραδώσει τον έλεγχο όλων των ηχογραφήσεων της στη δισκογραφική εταιρεία, με την οποία έχουν υπογράψει από το «Blood Sugar Sex Magik» του 1991, η οποία και θα εισπράττει όλα τα μελλοντικά έσοδα (από τα πνευματικά δικαιώματα) που προκύπτουν από streaming, ραδιοφωνική μετάδοση, πωλήσεις και αδειοδότηση.

Θυμίζουμε ότι το συγκρότημα είχε κάνει μια προηγούμενη συμφωνία με την Hipgnosis – και μετέπειτα Recognition Music Group – για την πώληση των δικαιωμάτων δημοσίευσης της μουσικής τους έναντι 140 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, η νέα συμφωνία έχει χρηματοδοτηθεί μέσω μιας κοινοπραξίας μεταξύ της Warner Music Group και της επενδυτικής εταιρείας Bain Capital, η οποία πέρυσι δημιούργησε ένα ταμείο ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση καταλόγων μουσικής υψηλού προφίλ.

Ο κατάλογος των Red Hot Chili Peppers θεωρείται ότι αποφέρει περίπου 26 εκατομμύρια δολάρια ετησίως και μέχρι τώρα, αυτά τα δικαιώματα ελέγχονταν από τα μέλη του συγκροτήματος.

Τα τελευταία στούντιο άλμπουμ τους «Unlimited Love» και «Return Of The Dream Canteen» κυκλοφόρησαν και τα δύο το 2022 και είχαν εμπορική επιτυχία, καταλαμβάνοντας και τα δύο τις τρεις πρώτες θέσεις στα αμερικανικά και βρετανικά άλμπουμ charts.

Θυμίζουμε ότι πολλοί καλλιτέχνες και συγκροτήματα έχουν πουλήσει τους καταλόγους τους σε εταιρείες τα τελευταία χρόνια. Το 2021, ο Μπρους Σπρίνγκστιν υπέγραψε μια συμφωνία αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων για ολόκληρη τη μουσική του βιβλιοθήκη, ενώ οι Μπομπ Ντίλαν, Στίβι Νικς, Νιλ Γιανγκ, Deftones και Jack White έχουν κάνει παρόμοιες συμφωνίες.