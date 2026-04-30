Η γαλλική υπηρεσία για τα προσωπικά δεδομένα δέχθηκε κυβερνοεπίθεση στις 13 Απριλίου.

Έρευνα σε βάρος ένος 15χρονου διενεργεί η εισαγγελία του Παρισίου, ο οποίος φέρεται να χάκαρε την υπηρεσία έκδοσης ταυτοτήτων της Γαλλίας και στη συνέχεια αποπειράθηκε να πουλήσει τα δεδομένα εκατομμύρια πολιτών στο «dark web».

Ο έφηβος συνελήφθη στις 25 Απριλίου, με τις Αρχές να εικάζουν ότι είναι ο χάκερ με το ψευδώνυμο «breach3d». Ο χάκερ σκόπευε να θέσει προς πώληση 12 με 18 εκατομμύρια γραμμές κλεμμένων δεδομένων. Σύμφωνα με τον γαλλικό ποινικό κώδικα, η κλοπή δεδομένων που διαχειρίζεται το κράτος επισύρει ποινή κάθειρξης έως και 7 ετών και πρόστιμο έως 300.000 ευρώ.

Η ANTS (Agence Nationale des Titres Securises), η υπηρεσία που διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των Γάλλων πολιτών και εκδίδει έγγραφα όπως ταυτότητες, διαβατήρια, άδειες οδήγησης και πινακίδες αυτοκινήτων, επιβεβαίωσε ότι τα στοιχεία που διατέθηκαν προς πώληση είναι αυθεντικά και ανέφερε στην αστυνομία ότι εντόπισε «ασυνήθιστη δραστηριότητα» στο δίκτυό της στις 13 Απριλίου. Η ANTS είναι επίσης υπεύθυνη για την εφαρμογή επαλήθευσης της ηλικίας που έχει σκοπό να εμποδίζει την πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Στις 22 Απριλίου, εννέα ημέρες μετά την παραβίαση, η υπηρεσία έστειλε σε εκατομμύρια Γάλλους mail, ενημερώνοντάς τους για την κυβερνοεπίθεση και τους συνέστησε να προσέχουν ιδιαιτέρως επειδή ενδέχεται να λάβουν ανεπιθύμητες κλήσεις ή email και να μην αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες σε αγνώστους. Πρόσθεσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα, χωρίς να διευκρινίσει ποια ήταν αυτά.

Η κυβερνοεπίθεση έγειρε ερωτηματικά στη Γαλλία για το κατά πόσο είναι ασφαλές τα στοιχεία όλων των πολιτών να φυλάσσονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων.