Αναλυτικά όσα αναφέρει ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Αισθητός σε όλη τη Μεσσηνία και στη Λακωνία έγινε ο σεισμός μεγέθους 5.3 που σημειώθηκε σήμερα με επίκεντρο 18 χιλιόμετρα νότια της Μεθώνης.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης σεισμοί αυτής της τάξης μεγέθους είναι αρκετά συχνοί στην ευρύτερη περιοχή.

«Ο σεισμός ήταν επιφανειακός και έγινε αισθητός σε όλη την Μεσσηνία και στη Λακωνία. Η περιοχή έχει σημαντικότατο σεισμικό δυναμικό λόγω της γειτνίασής της με το Ελληνικό τόξο και έχει μάλιστα ιστορικό μεγάλων σεισμών.

Οι σεισμοί της 14ης Φεβρουαρίου 2008 ήταν σε κοντινή απόσταση με το σημερινό επίκεντρο. Τότε η ισχυρότερη δόνηση ήταν μεγέθους 6.7. Στο παρελθόν επίσης έχει καταγραφεί και ακόμη ισχυρότερη δόνηση, στις 6 Οκτωβρίου του 1947. Από την άλλη σεισμοί αυτής της τάξης μεγέθους είναι αρκετά συχνοί στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καραστάθης και προσθέτει: «Δε θα ‘λεγα ότι πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε πριν δούμε πως εξελίσσεται».

Τέλος ο κ. Καραστάθης τονίζει ότι «χρειάζεται ψυχραιμία και προσοχή, όπως πάντα εξάλλου όταν ξεκινάει μια ακολουθία σε μια περιοχή με υψηλό δυναμικό».