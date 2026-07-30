Έπειτα από μια μακρά περίοδο έντονης υποχώρησης, οι τιμές των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων επιστρέφουν σε ανοδική τροχιά.

Μια πρώτη εξήγηση αναφέρει πως η ζήτηση ενισχύεται, η προσφορά παραμένει περιορισμένη και η αγορά αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη ισορροπία.

Για αρκετό καιρό, η αγορά των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων κινούνταν σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Οι συνεχείς μειώσεις στις τιμές είχαν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τους αγοραστές, ενώ πολλοί ιδιοκτήτες έβλεπαν την αξία των οχημάτων τους να μειώνεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στα συμβατικά μοντέλα. Πλέον, όμως, τα δεδομένα δείχνουν να αλλάζουν.

Οι τελευταίες ενδείξεις καταγράφουν μια σαφή ανάκαμψη στις τιμές των μεταχειρισμένων EV, με την αγορά να αφήνει πίσω της τη φάση της έντονης απαξίωσης. Η μεταστροφή αυτή αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, με σημαντικότερους την αυξημένη ζήτηση από τους καταναλωτές και τη μικρότερη διαθεσιμότητα οχημάτων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Τι έχει συμβεί μέχρι τώρα

Η πτώση που είχε προηγηθεί δεν ήταν τυχαία. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προχώρησαν σε διαδοχικές μειώσεις τιμών στα καινούργια ηλεκτρικά μοντέλα, σε μια προσπάθεια να τονώσουν τις πωλήσεις και να ανταποκριθούν στον ολοένα εντονότερο ανταγωνισμό.

Παράλληλα, χιλιάδες αυτοκίνητα που ολοκλήρωσαν συμβόλαια μίσθωσης κατέκλυσαν τη μεταχειρισμένη αγορά, αυξάνοντας σημαντικά την προσφορά και πιέζοντας τις αξίες προς τα κάτω.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι ισχύει πλέον

Σήμερα, η εικόνα έχει αντιστραφεί. Οι τιμές των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών παρουσιάζουν αξιοσημείωτη άνοδο από τις αρχές του έτους, με τα μεγαλύτερα κέρδη να καταγράφονται στα οικονομικότερα μοντέλα.

Αυτή η κατηγορία αποτελεί και την πιο ελκυστική επιλογή για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς να επωμιστούν το υψηλότερο κόστος αγοράς ενός καινούργιου.Στην ενίσχυση της ζήτησης συμβάλλει και η αύξηση του κόστους μετακίνησης με οχήματα βενζίνης ή πετρελαίου.

Όσο οι οδηγοί αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τα καθημερινά έξοδα χρήσης, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποκτούν μεγαλύτερη απήχηση, ιδιαίτερα στη μεταχειρισμένη αγορά όπου το αρχικό κόστος απόκτησης είναι σημαντικά χαμηλότερο.Την ίδια στιγμή, η προσφορά δεν αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό.

Αν και περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εισέρχονται σταδιακά στη μεταχειρισμένη αγορά μετά τη λήξη συμβολαίων leasing ή εταιρικής χρήσης, οι διαθέσιμες επιλογές εξακολουθούν να μην επαρκούν για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των αγοραστών και να στηρίζονται οι τιμές.

Ψήφος εμπιστοσύνης στα ηλεκτρικά

Ένας ακόμη λόγος που ευνοεί την αλλαγή του κλίματος είναι η αυξανόμενη εμπιστοσύνη των καταναλωτών απέναντι στην τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Οι ανησυχίες σχετικά με τη διάρκεια ζωής και την απόδοση των μπαταριών δεν έχουν εξαλειφθεί, ωστόσο οι πραγματικές εμπειρίες ιδιοκτητών και τα στοιχεία από τη χρήση δείχνουν ότι οι σύγχρονες μπαταρίες διατηρούν υψηλό επίπεδο απόδοσης ακόμη και μετά από αρκετά χρόνια λειτουργίας.

Για τους υποψήφιους αγοραστές, η νέα αυτή πραγματικότητα σημαίνει ότι η περίοδος των μεγάλων ευκαιριών ίσως πλησιάζει στο τέλος της. Αντίστοιχα, όσοι διαθέτουν ήδη ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχουν πλέον περισσότερους λόγους να αισιοδοξούν για τη μεταπωλητική του αξία, καθώς η αγορά δείχνει να αποκτά σταθερότερες βάσεις.

Οι προβλέψεις

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πορεία των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της παραγωγής νέων μοντέλων, τη διαθεσιμότητα οχημάτων που θα επιστρέφουν από μισθώσεις, αλλά και τη συνολική αποδοχή της ηλεκτροκίνησης από το ευρύ κοινό.

Ωστόσο, η πρόσφατη άνοδος των τιμών αποτελεί μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η αγορά εισέρχεται σε μια πιο ώριμη φάση, όπου η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αρχίζει να αποκαθίσταται.