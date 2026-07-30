«Η διεθνής συγκυρία και πάλι δικαιολογεί ή και επιβάλλει την 4η έκδοση» αναφέρει στην εισαγωγή της έκδοσης ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Στα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις «ΕΥΡΑΣΙΑ», βρίσκεται η αναθεωρημένη και συμπληρωμένη (σε έκταση 580 σελ.), 4η έκδοση του βιβλίου του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκού και Επίτιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Προκόπη Παυλοπούλου,με τίτλο «Μελέτες για τα εθνικά θέματα και για το Κυπριακό ζήτημα».

Στην εισαγωγή της έκδοσης αυτής ο συγγραφέας επισημαίνει τα εξής:

«Κάτι λιγότερο από τρία χρόνια μετά την 3η έκδοση ιδίως η διεθνής συγκυρία και πάλι δικαιολογεί ή και επιβάλλει την 4η έκδοση - επίσης αναθεωρημένη και επαυξημένη - των Μελετών μου για τα Εθνικά Θέματα και το Κυπριακό Ζήτημα. Και για να γίνω σαφέστερος:

Η βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπήκε στον τέταρτο χρόνο, και μάλιστα δίχως να διακρίνονται σημάδια ειρήνευσης ή έστω και ουσιαστικής αποκλιμάκωσης. Με συνέπεια η αναταραχή στην ευρύτερη περιοχή να πλήττει καιρίως τόσο την Ειρήνη γενικότερα όσο και, κατ’ εξοχήν, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία ενώ υφίσταται τις πιο δυσμενείς συνέπειες, και δη σε πολλά επίπεδα, εξακολουθεί να παραμένει περιχαρακωμένη σε έναν περιθωριακό, άκρως παθητικό, ρόλο με τεράστιες επιπτώσεις και ως προς την εν γένει πλανητική αποστολή της αλλά και ως προς την ιστορική, κυριολεκτικώς, πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.

Ακόμη χειρότερα, η επίθεση -προδήλως αντίθετη προς το Διεθνές Δίκαιο, μολονότι ουδείς παραγνωρίζει τις διαβρωτικές διεθνώς επιδράσεις του εκεί προφανώς αντιδημοκρατικού θεοκρατικού καθεστώτος- εναντίον του Ιράν εκ μέρους των ΗΠΑ και Ισραήλ έχει «διεγείρει» επικινδύνως το «ηφαίστειο» του πολέμου στην δυστυχώς πάντα εύφλεκτη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι δραματικές οικονομικές συνέπειες του πολέμου αυτού έχουν πια πάρει παγκόσμιες διαστάσεις, με πιο αδύναμο «θύμα» και πάλι την, δυστυχώς «μακαρίως καθεύδουσα», Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Μέσα στο ως άνω, πολυπρισματικώς και πολυεπιπέδως δυστοπικό, πεδίο η Τουρκία, όπως είναι αναμενόμενο με βάση την πάγια προκλητική τακτική της, «ξεδιπλώνει» εκ νέου πρόσθετες, αδιανόητες, απαιτήσεις και συνακόλουθες απειλές, τόσο εναντίον της Ελλάδας όσο και εναντίον της Κύπρου, εν τέλει δε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξ ου και η διαρκής ανάγκη πρόσθετης θωράκισης των Εθνικών μας Θέσεων και των θέσεών μας για το Κυπριακό Ζήτημα, με άμεση προτεραιότητα τον προγραμματισμό και την προετοιμασία θέσης σε κίνηση, ανά πάσα στιγμή, της «ρήτρας αλληλεγγύης» κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ.7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί με ιδιαίτερη έμφαση ότι Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να διαμορφώνουν, αδιαλείπτως, το πλαίσιο της άμυνάς τους εναντίον της κατά τ’ ανωτέρω ωμής τουρκικής προκλητικότητας λαμβάνοντας υπόψη - και διακηρύσσοντας urbi et orbi, αναλόγως - ότι η Τουρκία έχει, σχεδόν από το 1923 και μετά ήτοι ύστερα από την σύναψη της Συνθήκης της Λωζάνης, έναν τριπλό στόχο «αντάξιο» του βάρβαρου παρελθόντος της: Τον πλήρη έλεγχο της Κύπρου, την διχοτόμηση και την επέκεινα συνεκμετάλλευση του Αιγαίου με διήκουσα γραμμή τον 25ο μεσημβρινό και την δημιουργία τάσεων αυτονόμησης στην Ελληνική Θράκη, με αιχμή του δόρατος την έγερση ζητήματος δήθεν «τουρκικής μειονότητας».

Την 4η έκδοση των Μελετών για τα Εθνικά Θέματα και το Κυπριακό Ζήτημα εμπλουτίζουν και κάποιες άλλες, όχι λιγότερο σημαντικές, προσθήκες, με κυριότερες εκείνες οι οποίες αφορούν από την μία πλευρά την ένταση της κινητοποίησης διεθνώς για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, όταν μάλιστα τώρα πια η Μεγάλη Βρετανία και το Βρετανικό Μουσείο απομονώνονται στο διεθνές περιβάλλον με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό. Και, από την άλλη πλευρά, την διεκδίκηση - πάνω στην στέρεη προς τούτο νομική βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Δικαίου - των κλαπέντων από τους Βουλγάρους κάθε είδους Ιερών Κειμηλίων Ιερών Μονών της Ανατολικής Μακεδονίας κατά την διάρκεια του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2026».

Ε.Σ.