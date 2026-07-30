Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες από το πύρινο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης.
Συνάδεφλός τους που βρέθηκε στο σημείο περιέγραψε με σπασμένη φωνή τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν αντίκρισε τους δύο άνδρες. «Είδα με τα μάτια μου τα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, αδυνατώντας να κρύψει τη συγκίνησή του.
«Για πρώτη φορά δυο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους».
Παράλληλα, ο ίδιος αποτύπωσε το μέγεθος της ολοκληρωτικής καταστροφής που άφησε πίσω της η πυρκαγιά στις πληγείσες περιοχές, σημειώνοντας πως η κατάσταση είναι τραγική, με καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και ζώα.
Αναφερόμενος στους δύο πυροσβέστες που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος, συμπύκνωσε το μέγεθος της απώλειας με μια φράση: «Δυστυχώς, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα γυρίσουν πίσω».
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