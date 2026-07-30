Ελεγχόμενη είναι πλέον η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο της Σητείας, ωστόσο ο φόβος για αναζωπύρωση δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό.

Η ΕΔΕΑΚ, με 15 ενεργά μέλη στο πεδίο, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις περιοχές Αγία Τριάδα και Αθερινόλακκο της Σητείας, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων.

Με μια συγκινητική του ανάρτηση, ο Γιάννης Δασκαλάκης μέλος του ΕΔΕΑΚ Σητείας περιγράφει τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βίωσε η περιοχή λόγω της φωτιάς που εξαπλώθηκε με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, φτάνοντας μέχρι και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο.

«Όταν το μέτωπο απείλησε άμεσα τον οικισμό του Γούδουρα, ενεργοποιήθηκε το 112 και λίγο αργότερα δόθηκε εντολή εκκένωσης. Η ΕΔΕΑΚ ανέλαβε την καθοδήγηση των κατοίκων, συμβάλλοντας στην ασφαλή και οργανωμένη απομάκρυνσή τους.

Λίγο αργότερα στις 02:30, έπειτα από αίτημα του Προϊσταμένου του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας, η ομάδα μας κλήθηκε να επέμβει σε δύσβατη περιοχή για τη διάσωση τραυματισμένου πυροσβέστη.

»Με άμεση κινητοποίηση, τα μέλη μας προσέγγισαν τον τραυματία, του παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και, σε συνεργασία με τους πυροσβέστες που βρίσκονταν στο σημείο, τον μετέφεραν με ασφάλεια στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σητείας. Συνολικά, οι τραυματίες της επιχείρησης κατάσβεσης, ανήλθαν σε τρεις.

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Θα θέλαμε να εκφράσουμε τον βαθύ μας σεβασμό σε όλους όσοι έδωσαν αυτή τη μεγάλη μάχη: στους πυροσβέστες, στα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, στην Ελληνική Αστυνομία, στους Δήμους Σητείας- Ιεράπετρας, στην Π Ε Λασιθίου, στο ΕΚΑΒ, στους εθελοντές, στους κατοίκους που συνεργάστηκαν υποδειγματικά και σε κάθε άνθρωπο που συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο.

»Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τα μέλη της ΕΔΕΑΚ που, για ακόμη μία φορά, απέδειξαν ότι ο εθελοντισμός σημαίνει προσφορά χωρίς όρια, ψυχραιμία στις πιο κρίσιμες στιγμές και ανιδιοτελή αγάπη για τον συνάνθρωπο. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής θα είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας».

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