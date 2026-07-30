Η λίστα με τα 33 σχολεία Πρωτοβάθμιας που βάζουν λουκέτο σε Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα και Πρέβεζα.

Η δημογραφική συρρίκνωση αφήνει έντονο το αποτύπωμά της στον εκπαιδευτικό χάρτη της Ηπείρου, καθώς για το σχολικό έτος 2026-2027 αναστέλλεται η λειτουργία 33 σχολείων σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της περιοχής. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 11 Δημοτικά Σχολεία και 22 Νηπιαγωγεία σε Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα και Πρέβεζα, τα οποία δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων σχετίζονται κυρίως με τη μείωση του αριθμού των μαθητών, τη μη συμπλήρωση του απαιτούμενου μαθητικού δυναμικού, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις με ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το έντονο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια, ιδιαίτερα σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου η μείωση των γεννήσεων και η πληθυσμιακή αποχώρηση των νέων οικογενειών έχουν άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία βασικών δημόσιων υπηρεσιών. Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την Ήπειρο, αλλά συνολικά πολλές περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δημογραφικές προκλήσεις. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού οδηγεί κάθε χρόνο σε αναπροσαρμογές στον σχολικό χάρτη, με τις αρμόδιες αρχές να καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη ορθολογικής λειτουργίας των σχολείων και στη διατήρηση της εκπαιδευτικής παρουσίας στην ελληνική περιφέρεια.

Η λίστα με τα 11 Δημοτικά και 22 Νηπιαγωγεία που βάζουν λουκέτο