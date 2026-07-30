Οι αποφάσεις αφορούν τοποθετήσεις προσωπικού σε ΚΕΔΑΣΥ καθώς και σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ.

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι αποσπάσεις και οι ανακλήσεις αποσπάσεων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Οι αποφάσεις αφορούν τοποθετήσεις προσωπικού σε περιοχές εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης), καθώς και σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ. Οι αποσπάσεις πραγματοποιήθηκαν με στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στις δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Το προσωπικό ΕΕΠ και ΕΒΠ έχει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες μέσα στις σχολικές μονάδες και στις υποστηρικτικές δομές.

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