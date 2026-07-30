«Μπορούμε και το πιστεύω, να πάμε ακόμη καλύτερα πολύ καλύτερα απ’ ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις», είπε ο πρωθυπουργός στους υπουργούς μετά το τέλος του υπουργικού συμβουλίου.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχαν τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος προς τους υπουργούς, μετά το τέλος της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. Ο πρωθυπουργός ζήτησε να βγαίνουν περισσότερο στα ΜΜΕ, ειδικά στα Περιφερειακά, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά συνολικά για το κυβερνητικό έργο.

«Μπορούμε και το πιστεύω, να πάμε ακόμη καλύτερα πολύ καλύτερα απ’ ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο», είπε μεταξύ άλλων επισημαίνοντας ότι «ήρθε η ώρα να δράσουμε ακόμη περισσότερο, στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου».

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Γνωρίζετε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έχουμε μέχρι τότε ικανό χρόνο να συνεχίσουμε με παραδοτέα σε όλα τα Υπουργεία. Θα χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα ούτως ώστε να μπορέσουμε καταρχάς όλοι να ενημερωθούμε και κυρίως τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα, για το σύνολο του έργου και αυτό να εξηγηθεί στον κόσμο με μεγάλη έμφαση σε έργα τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος τα οποία τώρα ολοκληρώνονται ή έχουν ολοκληρωθεί.

Χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία των Υπουργών στα Μέσα Ενημέρωσης -και ειδικά στα Περιφερειακά Μέσα- και εδώ θέλω να τονίσω ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιο τους αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο για το οποίο πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι.

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Μπορούμε και το πιστεύω, να πάμε ακόμη καλύτερα πολύ καλύτερα απ’ ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Στη ΔΕΘ - κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό - θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030.

Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας κι εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο».

Ο Πρωθυπουργός έκλεισε την παρέμβασή του, επισημαίνοντας και πάλι ότι «Ήρθε η ώρα να δράσουμε ακόμη περισσότερο, στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου».